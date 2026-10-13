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Tragédie aux Etats-Unis
Un homme meurt en chutant d'un grand huit dans un parc d'attractions

Un accident mortel s'est produit lundi au parc Six Flags Over Georgia. Un homme est décédé en chutant du grand huit Goliath, tandis que plusieurs visiteurs ont été blessés. L'attraction et d'autres similaires sont fermées temporairement.
Publié: il y a 15 minutes
L'accident est survenu sur le grand huit Goliath.
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

Un homme a trouvé la mort et plusieurs personnes ont été blessées lundi sur un grand huit d'un parc d'attractions de Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, selon les autorités locales.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident, survenu en milieu d'après-midi dans le parc

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Six Flags Over Georgia, a indiqué la police du comté de Cobb. Plusieurs témoins ont affirmé à 11Alive, une télévision locale d'Atlanta affiliée au réseau NBC, avoir vu la victime tomber du grand huit Goliath en heurtant à plusieurs reprises le manège.

L'un d'eux a raconté que la chute de l'homme avait été enregistrée sur sa photo souvenir prise sur l'attraction, l'un des douze grands huit que compte le parc. «Je ne peux imaginer l'horreur à laquelle les visiteurs et les employés ont été confrontés», a déclaré la présidente de l'exécutif du comté, Lisa Cupid, parlant d'une «tragédie terrible».

Poursuites engagées en Californie

L'exploitant de parcs à thème Six Flags a assuré avoir réagi immédiatement et coopérer pleinement avec les enquêteurs, en se disant «profondément attristé» par l'accident, selon un porte-parole.

Le grand huit Goliath peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h à une soixantaine de mètres de hauteur durant des tours de 3 minutes 30, d'après le site de Six Flags. Le groupe, implanté partout en Amérique du Nord, a indiqué avoir par précaution temporairement fermé neuf attractions similaires dans six de ses parcs.

Fin septembre, Six Flags a définitivement fermé un grand huit très populaire d'un parc en Californie. Le groupe y fait l'objet de poursuites engagées par des dizaines de visiteurs se disant victimes de lésions cérébrales après avoir emprunté l'attraction.

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