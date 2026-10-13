Un homme a trouvé la mort et plusieurs personnes ont été blessées lundi sur un grand huit d'un parc d'attractions de Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, selon les autorités locales.
Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident, survenu en milieu d'après-midi dans le parc
Six Flags Over Georgia, a indiqué la police du comté de Cobb. Plusieurs témoins ont affirmé à 11Alive, une télévision locale d'Atlanta affiliée au réseau NBC, avoir vu la victime tomber du grand huit Goliath en heurtant à plusieurs reprises le manège.
L'un d'eux a raconté que la chute de l'homme avait été enregistrée sur sa photo souvenir prise sur l'attraction, l'un des douze grands huit que compte le parc. «Je ne peux imaginer l'horreur à laquelle les visiteurs et les employés ont été confrontés», a déclaré la présidente de l'exécutif du comté, Lisa Cupid, parlant d'une «tragédie terrible».
Poursuites engagées en Californie
L'exploitant de parcs à thème Six Flags a assuré avoir réagi immédiatement et coopérer pleinement avec les enquêteurs, en se disant «profondément attristé» par l'accident, selon un porte-parole.
Le grand huit Goliath peut atteindre une vitesse de plus de 110 km/h à une soixantaine de mètres de hauteur durant des tours de 3 minutes 30, d'après le site de Six Flags. Le groupe, implanté partout en Amérique du Nord, a indiqué avoir par précaution temporairement fermé neuf attractions similaires dans six de ses parcs.
Fin septembre, Six Flags a définitivement fermé un grand huit très populaire d'un parc en Californie. Le groupe y fait l'objet de poursuites engagées par des dizaines de visiteurs se disant victimes de lésions cérébrales après avoir emprunté l'attraction.