Plus de 100 personnes affirment avoir subi des lésions cérébrales après un tour de X2, en Californie. Trois décès pourraient aussi être liés à l’attraction. Que sait-on de ces accusations?

Sandra Marschner

À bord du X2, attraction phare du parc Six Flags Magic Mountain, en Californie, les passagers dévalent une pente presque verticale à une vitesse pouvant atteindre 122 km/h, tandis que leurs sièges pivotent sur eux-mêmes. Cette montagne russe spectaculaire se retrouve aujourd’hui au cœur de graves accusations: plus d’une centaine d’anciens passagers affirment avoir subi des lésions cérébrales après y être montés au cours des deux dernières années.

Ces témoignages viennent s’ajouter aux cas révélés par une enquête de CNN. En juillet, deux femmes avaient été hospitalisées après un tour sur le X2. Elles présentaient de graves traumatismes crâniens.

Plus de 100 plaintes contre le parc

Selon CNN, les médecins ont attribué leurs blessures à un «événement traumatique impliquant une accélération brusque suivie d’une décélération pendant le tour sur le X2». L’une des deux femmes serait toujours dans le coma. L’autre a dû réapprendre à parler et à marcher. Le média américain évoque également au moins trois décès survenus depuis 2019 qui pourraient être liés à l’attraction.

Toujours selon CNN, plus de 100 anciens passagers ont engagé des poursuites contre l’exploitant du parc, Six Flags. Ils affirment avoir subi des lésions cérébrales après un tour sur le X2. «Six Flags joue sciemment avec la vie des gens. De telles attractions ne devraient pas exister», a déclaré mardi Christopher Bulone, avocat de plaignants.

Six Flags n’a pas commenté ces nouvelles accusations et renvoie aux enquêtes en cours. Le X2 est fermé depuis le 12 juillet. Les avocats des plaignants soutiennent que le parc connaissait depuis des années les risques liés à l’attraction.

Des impacts sur le cerveau

Le X2 se distingue par ses sièges capables de pivoter indépendamment du mouvement du train. Dans les descentes et les virages, les passagers peuvent ainsi se retrouver brusquement la tête en bas ou le dos tourné vers la pente.

Une étude publiée en 2009 dans «The American Journal of Forensic Medicine and Pathology» explique que les accélérations et les mouvements de rotation de la tête font partie des paramètres à prendre en compte pour évaluer le risque de lésion cérébrale. Dans un looping, par exemple, l’accélération plaque le corps contre le siège et peut perturber la circulation du sang vers la tête. Si elle est suffisamment forte, elle peut provoquer des troubles visuels, voire une perte de connaissance. Lors d’un départ catapulté ou dans un virage serré, la tête peut aussi heurter le rembourrage du siège. Sur une attraction 4D, la rotation des sièges ajoute encore une contrainte supplémentaire aux mouvements du train.

Déformation du tissu cérébral

Les auteurs de l’étude décrivent également ce qui peut se produire lorsque la tête subit un mouvement extrêmement brusque. Le cerveau, qui baigne dans un liquide protecteur, continue de se déplacer par inertie. Des mouvements de rotation suffisamment violents peuvent alors déformer le tissu cérébral et étirer, voire rompre, des fibres nerveuses ou des vaisseaux sanguins.

L’étude ne permet toutefois pas d’affirmer que ces mécanismes se produisent à bord du X2. Les chercheurs avaient mesuré les mouvements de la tête sur trois autres montagnes russes et conclu que les accélérations observées restaient nettement inférieures aux seuils associés aux traumatismes crâniens.

Si le X2 est une attraction à couper le souffle, Blick vous présente d’autres montagnes russes vertigineuses à travers le monde.

Falcon's Flight (Six Flags Qiddiya, Arabie saoudite)

Situé dans le parc Six Flags Qiddiya, en Arabie saoudite, Falcon’s Flight est présenté par son exploitant comme le grand huit le plus extrême du monde. L’attraction revendique trois records: le parcours le plus long, avec 4,3 kilomètres, la vitesse la plus élevée, avec une pointe annoncée à 240 km/h, et la plus grande hauteur. Sa structure culmine à environ 163 mètres, tandis que le dénivelé atteint près de 195 mètres lors du passage le long de la falaise. À une telle vitesse, la pression du vent est si forte que des pare-brise ont été installés sur les wagons.

Eejanaika (Fuji-Q Highland, Japon)

Le X2 californien n’est pas le seul grand huit à utiliser la technologie 4D. Au Japon, Eejanaika, dans le parc Fuji-Q Highland, compte parmi les attractions les plus intenses de cette catégorie. Avec ses 76 mètres de haut et une vitesse pouvant atteindre 126 km/h, il dépasse le X2 sur ces deux points. Sa particularité tient à ses 14 inversions, produites par le trajet du train et la rotation des sièges, un record mondial.

Shock Wave (Six Flags Over Texas, Etats-Unis)

Shock Wave, dans le parc américain Six Flags Over Texas, est connu pour les fortes accélérations qu’il fait subir aux passagers. Après une première chute de 32 mètres, le train atteint environ 97 km/h et s’engage dans deux loopings serrés. Les passagers peuvent alors ressentir entre 5,5 et 5,9 g, soit une force équivalant à près de six fois leur poids. A titre de comparaison, les astronautes subissaient jusqu’à environ 3 g lors du décollage d’une navette spatiale, mais pendant plus longtemps.