Le parc Six Flags Magic Mountain, en Californie, a fermé définitivement ses montagnes russes X2. L'attraction, en cause dans plusieurs accidents graves, a entraîné des poursuites judiciaires et des blessures cérébrales chez des visiteurs.

Un grand huit définitivement fermé en Californie après une cascade de plaintes

Un grand huit définitivement fermé en Californie après une cascade de plaintes

AFP Agence France-Presse

Un parc d'attractions de Californie a annoncé la fermeture définitive de montagnes russes très populaires à la suite de multiples plaintes de visiteurs se disant victimes de lésions cérébrales après les avoir empruntées.

Conçue pour les amateurs de sensations fortes, l'attraction X2 proposait depuis 2008 un cocktail de chutes vertigineuses et virages en cascade dans des sièges pivotant à 360 degrés, le tout à une vitesse pouvant atteindre 130 km/h.

Mais ces montagnes russes du parc Six Flags Magic Mountain, au nord de Los Angeles, sont aussi à l'origine d'une série de poursuites en justice, dont les deux plus récentes avaient entraîné sa mise à l'arrêt temporaire en juillet.

Plusieurs semaines de coma

Une des victimes, Pamela Guillen, 40 ans, a été opérée en urgence pour un grave hématome sous-dural et une compression cérébrale après avoir pris X2 le 5 juillet et les médecins lui ont retiré une partie du crâne, a expliqué sa famille sur CNN.

Quelques jours plus tard, Naomi Greer-Wilkinson, une habitante de Los Angeles âgée de 25 ans, a perdu connaissance également après être montée à bord du X2, a rapporté CNN dans son enquête diffusée le mois dernier.

«La bonne décision à prendre»

Opérée elle aussi d'urgence au cerveau, la jeune femme est restée plusieurs semaines dans le coma et ne peut toujours pas parler ni respirer sans assistance, selon ses parents. «Au bout de près de 20 ans, nous avons décidé de fermer définitivement le X2», a déclaré le président du Six Flags Magic Mountain, Brian Oerding, dans un communiqué mardi.

Il a estimé qu'il s'agissait de «la bonne décision à prendre», tout en soulignant que le grand huit, pris par 16 millions de visiteurs en 18 années de fonctionnement, avait «constamment satisfait à de multiples contrôles de sécurité».

«La sécurité des attractions est l'un des piliers de notre activité et lorsque nous constatons que la confiance des visiteurs est affectée, nous prenons cela très au sérieux», a-t-il ajouté.

Six Flags ne fait pas de commentaires

Les avocats de Naomi Greer-Wilkinson ont indiqué avoir été contactés par plus d'une centaine de personnes disant avoir été blessées sur le X2.

«La conception de cette attraction la rend intrinsèquement dangereuse (...) d'une façon à laquelle personne ne peut raisonnablement s'attendre», a déclaré l'un d'eux, Christopher Bulone, à des journalistes.

L'exploitant du parc Six Flags, qui possède des établissements partout en Amérique du Nord, se refuse à commenter les procédures en cours. En août, le fabricant du X2, S&S Worldwide, a conclu un accord amiable avec la famille d'un jeune homme de 22 ans, Christopher Hawley, décédé après avoir emprunté l'attraction en 2022.