Donald Trump a annoncé mercredi vouloir saisir à nouveau la Cour suprême au sujet de sa décision protégeant le droit du sol. Les demandes de réexamen doivent être déposées dans les 25 jours suivant le verdict et n'aboutissent que très rarement.

Donald Trump saisit à nouveau la Cour suprême sur le droit du sol

Donald Trump saisit à nouveau la Cour suprême sur le droit du sol

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait demander le réexamen par la Cour suprême de sa décision qui a sanctuarisé le droit du sol. Les demandes de réexamen doivent être déposées dans les 25 jours suivant une décision de la Cour suprême et sont très rarement acceptées.

Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, le président américain a dénoncé mercredi des «panneaux et des affiches vantant l'obtention de la citoyenneté grâce au droit du sol» installés, selon lui, «le long de (la) frontière sud ainsi qu'au Mexique». «Je vais demander IMMEDIATEMENT un nouvel examen de l'affaire par la Cour suprême des Etats-Unis», a-t-il ajouté, décrivant sa décision comme «totalement insensée».

La plus haute Cour du pays a annulé la semaine dernière un décret pris par Donald Trump dès le premier jour de son second mandat supprimant le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière, dans le but de mettre fin à ce qu'il considère comme une incitation à l'immigration clandestine.