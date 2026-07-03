Sur le plan financier, tout va pour le mieux pour le président américain. Un document de 927 pages dévoile comment Trump fait fructifier sa fortune, les cadeaux de grande valeur qu'il reçoit et les stratégies qu'il met en place pour continuer à engranger des milliards.

Grâce à ces quatre astuces, Donald Trump a empoché des milliards de dollars en 2025

Grâce à ces quatre astuces, Donald Trump a empoché des milliards de dollars en 2025

Samuel Schumacher

Dans le documentaire «Born Rich», Ivanka Trump, la fille aînée du président américain, raconte une scène qui l'a marquée. Alors qu'ils se promenaient dans Manhattan dans les années 1990, Donald Trump lui aurait désigné un sans-abri en lançant: «Regarde cet homme. Il est plus riche que moi de 8 milliards de dollars.»

A l'époque, l'homme d'affaires était lourdement endetté à la suite de plusieurs investissements. Le contraste est saisissant avec la situation actuelle. En 2026, le président américain affiche une santé financière florissante, comme le montre le document de 927 pages consacré à la divulgation de son patrimoine et publié cette semaine.

Blick a épluché ce rapport pour comprendre comment Donald Trump a gagné plus de 2,2 milliards de dollars (1,8 milliard de francs) en 2025, en plus de son salaire annuel de 400'000 dollars comme président des Etats-Unis, quels cadeaux de grande valeur il a reçus – notamment de plusieurs Suisses – et quelle invention pourrait encore accroître sa fortune.

1 Une entreprise familiale florissante

A lui seul, le club de Mar-a-Lago, en Floride, a rapporté 77,4 millions de dollars à l'entreprise familiale en 2025. Ses parcours de golf – dont un nouveau inauguré en Ecosse en juillet –, ses hôtels et les produits dérivés estampillés «Trump», des chaussures aux parfums en passant par les bibles, lui ont généré des centaines de millions de dollars. Il a également encaissé 52 millions de dollars en autorisant des hôtels à l'étranger à utiliser son nom à des fins publicitaires.

Donald Trump affirme ne plus participer à la gestion opérationnelle de l'entreprise familiale. Mais en tant que propriétaire, il demeure le principal bénéficiaire de cette activité très lucrative. La société est aujourd'hui dirigée par ses deux fils aînés, Donald Trump Jr. et Eric Trump.

2 Trump, le trader

Le portefeuille d'investissement de Donald Trump est considérable. Réparti sur huit comptes de trading, il comprend 6134 actions, fonds et autres participations. Trump assure ne pas gérer lui-même ces placements, mais ses gestionnaires se sont montrés particulièrement actifs: en 2025, ils ont réalisé pas moins de 21'285 transactions.

Selon le document financier, les opérations liées aux cryptomonnaies ont rapporté à Donald Trump plus de 1,4 milliard de dollars. Cette situation n'est pas interdite par la législation américaine. Elle devient toutefois plus sensible lorsque l'accès au président peut également générer des profits. C'est ce qui s’est produit lorsque Donald Trump a convié, en mai 2025 puis de nouveau en avril 2026, les plus importants investisseurs de sa cryptomonnaie $TRUMP à des événements exclusifs.

3 Des cadeaux, des cadeaux et encore des cadeaux

Le lingot d'or et la montre Rolex remis à Donald Trump par des entrepreneurs suisses dans le Bureau ovale, en novembre, ne représentent qu'une infime partie des nombreux cadeaux reçus de délégations étrangères à Washington.

Le Qatar lui a offert un avion estimé à 400 millions de dollars, que le président américain utilise depuis cette semaine comme appareil présidentiel. Rolex lui a également offert des billets pour l'US Open d'une valeur de 25'000 dollars. Enfin, le président valaisan de la FIFA, Gianni Infantino, lui a remis des billets pour la finale de la Coupe du monde, évalués à 15'000 dollars.

4 Ses poursuites judiciaires

Donald Trump a également encaissé 86 millions de dollars d'indemnités versées par des groupes médiatiques, dont ABC et CBS. Le président américain semble savoir utiliser la menace de poursuites judiciaires pour faire payer ses adversaires.

Son plus gros succès est toutefois venu d'un accord conclu avec l'administration fiscale américaine, placée sous son autorité en tant que président. Après la publication illégale d'extraits de ses déclarations d'impôts par un employé du fisc, Donald Trump avait réclamé 10 milliards de dollars de dommages-intérêts en justice. Les deux parties ont finalement trouvé un accord à l'amiable: Trump a retiré sa plainte en échange d'une immunité totale contre toute enquête fiscale.

Le visa «Platinum» pour les super-riches

Donald Trump a également mis en place de nouveaux dispositifs susceptibles de lui rapporter beaucoup d'argent à l'avenir. Il a notamment gracié plusieurs criminels très fortunés, dont le fondateur de la plateforme financière Binance, Changpeng Zhao, qui l'aurait aidé en retour lors du lancement de sa cryptomonnaie $TRUMP. Selon Reuters, des intermédiaires peu scrupuleux promettent à de riches détenus, contre environ 2 millions de dollars, d'augmenter leurs chances d'obtenir une grâce présidentielle.

Le droit de vivre et de travailler aux Etats-Unis est lui aussi devenu une source potentielle de revenus. Les personnes qui s'acquittent de 15'000 dollars de frais et versent un don d'un million de dollars au ministère américain du Commerce, placé sous l'autorité de Trump, bénéficient d'un accès prioritaire à une Green Card, le permis de séjour de longue durée. Le président américain appelle ce dispositif la «Trump Gold Card».

D'ailleurs, une «Trump Platinum Card» est également en préparation. En échange d'un don de 5 millions de dollars, elle permettrait de résider aux Etats-Unis sans avoir à déclarer les revenus perçus à l'étranger. Une perspective avantageuse pour les plus fortunés... et plus encore pour Donald Trump, qui pourrait continuer à en tirer d'importants bénéfices dans les années à venir.