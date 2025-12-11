Donald Trump attire les riches étrangers avec de nouvelles cartes de séjour premium. Pour «seulement» quelques millions de dollars, il est possible d'obtenir des privilèges fiscaux et un accès rapide à la citoyenneté américaine.

Trump met en vente des permis de séjours premium pour les Etats-Unis

Daniel Kestenholz

Acheter son permis de séjour pour les Etats-Unis, c'est désormais possible en seulement quelques clics. Il y a quelques mois, Donald Trump avait annoncé vouloir mettre en vente des «Gold» puis des «Platinum Card». C'est à présent chose faite.

L'objectif du président américain: attirer les étrangers fortunés dans le pays grâce à un programme d'immigration avantageux. Outre un permis de séjour, ces cartes offrent également un accès rapide à la citoyenneté américaine et des avantages fiscaux. Un site web a été mis en place pour les intéressés: trumpcard.gov, où il est possible de postuler pour l'obtention de la «Trump Gold Card», et bientôt de la «Trump Platinum Card».

Mais ces privilèges ont un prix. Pour la «Gold Card», il faudra débourser près d'un million de dollars, payable en un seul versement. Un investissement qui permet d'obtenir le statut de résident permanent, similaire à celui qu'offre la «Green Card».

Le Département du Commerce américain prévoit la vente d'environ 80'000 «Gold Card». L'occasion de renflouer les caisses de l'Etat. Car en plus de son prix élevé, la «Gold Card» inclus la pleine imposition de son possesseur aux Etats-Unis.

Après l'or, le platine

Pour les entreprises aussi, il est possible d'acheter une «Trump Corporate Gold Card» pour près de deux millions de dollars – transférable aux collaborateurs sélectionnés.

La «Platinum Card» devrait pour sa part être bientôt disponible pour la somme d'environ cinq millions de dollars. Elle permettra à ses possesseurs de résider jusqu'à neuf mois par an aux Etats-Unis, en échappant à la pleine imposition sur leurs revenus internationaux.

Ce programme cible ouvertement les milliardaires, principalement d'Asie et du Moyen-Orient, qui souhaitent passer le plus de temps possible aux Etats-Unis, tout en protégeant leurs actifs offshore.

Traitement de faveur

Sur son réseau «Truth Social», Trump se montre ravi de son nouveau programme: «La Trump Gold Card du gouvernement américain est arrivée», a-t-il annoncé mercredi soir. «Une voie directe vers la citoyenneté pour toutes les personnes qualifiées et vérifiées. C'est formidable! Nos grandes entreprises américaines peuvent enfin conserver leurs précieux talents.»

Les entreprises américaines pourront désormais parrainer les meilleurs talents venus de l'étranger, sans risquer de les voir se faire expulser faute de visa. Au prix de quelques millions de dollars, les réglementations en matières d'immigration seront donc moins strictes. Un traitement de faveur selon certains qui pointent d'un autre côté le durcissement toujours plus important des voies d'immigration classiques.