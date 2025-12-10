Les Etats-Unis abaissent à 15% les taxes douanières visant les importations en provenance de la Suisse, annonce Guy Parmelin ce mercredi. Hier, une communication hasardeuse de l'administration fédérale à ce sujet a semé la confusion dans les milieux économiques.

Les Etats-Unis abaissent à 15% les droits de douane sur les produits suisses

C'est désormais officiel: les Etats-Unis abaissent à 15% la valeur plancher des droits de douane imposés aux importations suisses, a informé ce mercredi Guy Parmelin, fraîchement élu président de la Confédération pour 2026. Les 15% entrent en vigueur rétroactivement au 14 novembre 2025. Cette décision découle de la déclaration d’intention signée à la même date entre Berne et Washington.

Concrètement, la surtaxe américaine passe de 39% à 15%, tandis que plusieurs produits helvétiques – dont les avions, certaines pièces aéronautiques, les cosmétiques, le caoutchouc ou encore des médicaments génériques – seront totalement exemptés. Les exceptions déjà en vigueur pour les produits pharmaceutiques, l’or, le café ou certains produits chimiques restent inchangées. Les droits sectoriels liés à la section 232, notamment sur l’acier, l’aluminium ou les voitures, ne sont pas modifiés, mais les Etats-Unis s'engagent à plafonner à 15% d’éventuelles futures surtaxes concernant les secteurs pharmaceutique et des semi-conducteurs.

En échange, la Suisse assure réduire ses droits de douane sur divers poissons, fruits de mer et produits agricoles non sensibles, tout en ouvrant des contingents annuels en franchise pour la viande de bœuf, de bison et de volaille. Les deux pays ont coordonné l’entrée en vigueur rétroactive de ces mesures afin de permettre un remboursement des droits de douane indûment acquittés, les modalités étant publiées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ce soir entre 21h et minuit. Les entreprises suisses important des marchandises des Etats-Unis peuvent soumettre une demande de réexamen, selon Guy Parmelin.

«Nous n'avons fait aucun concession»

Cette application rétroactive des droits de douane a-t-elle été une surprise pour la Suisse? «C’était en partie surprenant », concède Guy Parmelin, en réponse à une journaliste dans l'assemblée. «Mais pas totalement, puisque d’autres pays ont aussi reçu des décisions rétroactives. Nous n’avons fait aucune autre concession à ce sujet.» Avant d'ajouter: «Nous sommes bien placés pour montrer que nous pouvons négocier et aller de l'avant, ce n'est pas le cas d'autres pays.»

Le montant des pertes subies par l'économie suisse n'est encore qu'une estimation. D'après, Philippe Lionnet du Seco, la Suisse aurait perdu au total six milliards de francs suisses à cause des droits de douane appliqués à 39 produits différents. Selon un expert, 280 cargaisons en provenance des Etats-Unis sont arrivées en Suisse, soit un volume relativement faible. «Cette cargaison représente 50'000 francs suisses de droits de douane que les importateurs suisses peuvent récupérer», précise le Conseil fédéral.

Selon le SECO, cet ajustement tarifaire devrait donc réduire d’environ 10% les droits de douane américains pondérés par les échanges et améliorer nettement l’accès des entreprises suisses au marché américain. Après la confusion communicationnelle de la veille, ce communiqué clarifie enfin l’accord en vigueur et les concessions mutuelles. «L'annonce a eu un effet psychologique sur les chefs d'entreprise que nous avons peut-être sous-esitmé», reconnait Guy Parmelin.

Mardi, une rumeur mentionnant des droits de douane réduit à 15% et appliqué rétroactivement avait déjà commencé à circuler. L'information faisait suite à une erreur au niveau fédéral. L’Office fédéral des douanes et de la protection des frontières (OFDF), dirigé par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, avait brièvement publié un message en ce sens sur son site internet avant de le retirer. Le gouvernement fédéral a par la suite qualifié ce message d’«avis publié par erreur».

Poulets chlorés interdits

Guy Parmelin a aussi annoncé que la Suisse doit faire des concessions aux Etats-Unis en échange d'une baisse des droits de douane sur les importations de viande, dont l'acceptation de 1500 tonnes de poulet américain par an. Les poulets au chlore n'entreront pas dans le pays pour autant, a affirmé le ministre de l'Economie.

«Nous avons fait des concessions pour des contingents sans droits de douane», a déclaré Parmelin. Cela ne signifie pas que la Suisse va importer des poulets chlorés. De toute façon, 95% de la viande de volaille en provenance des Etats-Unis ne contient pas de chlore, a affirmé le Vaudois.

La viande de volaille traitée au chlore ne peut pas être importée en Suisse, a-t-il précisé en réponse à une question d'une journaliste. En revanche, la viande de bovins traités aux hormones ou aux stimulateurs de croissance peut être importée. Mais elle doit alors être déclarée comme telle.

Economiesuisse réclame un accord contraignant

L'organisation faîtière Economiesuisse se montre soulagée par l'entrée en vigueur des droits de douane réduits pour les produits suisses aux Etats-Unis. Elle réclame des négociations «rapides et résolues» avec Washington afin d'obtenir un accord commercial contraignant.

Les droits de douane fixés à 39% le 1er août dernier par le président américain Donald Trump menaçaient des entreprises dans leur existence, a souligné l'organisation ce mercredi sur la plateforme X. Cette baisse permettra de sauver de nombreux emplois en Suisse, a assuré l'organisation.

Avec le nouvel accord, les entreprises suisses disposeront à nouveau des mêmes conditions de concurrence que leurs concurrentes des Etats de l'Union européenne/AELE ou même du Japon, a encore souligné l'association.

Celle-ci espère que Berne obtiendra rapidement un accord commercial contraignant avec Washington, qui assurera la sécurité de planification à long terme, la protection des emplois et une position forte sur le marché américain. Pour cela, le Parlement et les cantons doivent apporter un «soutien constructif» au gouvernement, qui «ne doit plus se voir mettre de bâtons dans les roues», insiste Economiesuisse.