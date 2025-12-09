Nouveau rebondissement dans le conflit douanier entre les Etats-Unis et la Suisse: selon Reuters, Washington abaisse les droits de douane sur les importations de marchandises suisses de 39% à 15%. Mais un éventuel effet rétroactif sème le doute.

Le Seco annonce l'entrée en force de l'accord avec Trump… puis rétropédale

Patrik Berger

Nouveau retournement de situation dans le conflit douanier avec les Etats-Unis! Selon l'agence de presse Reuters, Washington aurait non seulement fortement réduit les lourds droits de douane sur les produits suisses mais l'aurait fait avec effet rétroactif. Depuis le 14 novembre, les taxes ne seraient plus de 39%, mais de 15%.

Selon Reuters, cette information figurait également sur le site web du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO): «La réglementation relative aux droits d'importation entrera en vigueur rétroactivement au 14 novembre 2025.»

Cependant, l'annonce a rapidement disparu! Un porte-parole du SECO a refusé de confirmer ce revirement de situation dans le différend douanier à Reuters. Dès lors, une question se pose: les autorités ont-elles diffusé l'information prématurément, voire publié une version préliminaire erronée ou incomplète?

Le Département fédéral de l'économie, dirigé par Guy Parmelin, a refusé de confirmer cette information à la «NZZ» . «L'article de Reuters se fonde sur une référence erronée (publiée depuis et retirée) à un site de l'administration fédérale qui n'est pas encore actif», a écrit un porte-parole.

L'administration fédérale a préparé des informations «pour différents scénarios », mais ne peut en confirmer aucun pour le moment.Un porte-parole a indiqué à Blick que l'agence communiquera activement sur le sujet en temps voulu.

Promesses d'investissement

Cette baisse fait partie d'un accord provisoire que Berne et Washington ont conclu à la mi-novembre. En contrepartie, les entreprises suisses s'engagent à investir environ 200 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici fin 2028.

Les Etats-Unis avaient introduit les droits de douane draconiens de 39% en août, invoquant leur déficit commercial avec la Suisse. Il s'agissait des taxes douanières les plus élevées jamais imposées par l'administration Trump à un pays européen et qui ont suscité une grande incertitude dans ce pays.

