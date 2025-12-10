Le ministère américain de la Sécurité intérieure achète six Boeing 737 pour 140 millions de dollars afin d'accélérer les expulsions d'immigrés sans papiers. Cette initiative, annoncée mercredi, s'inscrit dans la politique d'immigration stricte de l'administration Trump.

Trump passe à la vitesse supérieure pour expulser des immigrés

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) a annoncé mercredi se doter de sa propre flotte d'avions Boeing afin de mieux appliquer la politique d'expulsion massive d'immigrés sans papiers voulue par Donald Trump.

«Ces appareils permettront à l'ICE (la police de l'immigration, ndlr) de fonctionner plus efficacement, notamment en utilisant des cadences de vols plus rapides», a affirmé mercredi la porte-parole du DHS Tricia McLaughlin sur le réseau X, confirmant des informations du Washington Post.

Selon le quotidien américain, le DHS a trouvé un accord pour l'achat de six Boeing 737 pour un montant de près de 140 millions de dollars auprès de la firme Daedalus Aviation, spécialisée dans les services d'aviation commerciale et charter. Contacté par l'AFP, Boeing n'a pas souhaité commenter l'information.

Objectif: faire des économies

La porte-parole du DHS a ajouté que «cette démarche allait faire économiser 279 millions de dollars au contribuable américain», par rapport au prix d'appareils neufs achetés à Boeing, dont les carnets de commandes sont de toute façon pleins au moins jusqu'à 2030.

Le président américain a fait de la traque des immigrés clandestins, qu'il a confiée à des agents de l'ICE souvent masqués, une de ses priorités depuis son retour au pouvoir en janvier et a mis en place une politique d'expulsion massive. Selon l'ONG américaine Human Rights First, plus de 1700 vols de ce type ont eu lieu depuis janvier, vers des dizaines de pays.

Des organisations internationales dénoncent de nombreuses violations des droits humains commises par l'ICE dans le cadre de cette politique anti-immigration, contestée en justice et vivement critiquée par l'opposition démocrate. D'après le gouvernement Trump, plus de deux millions d'immigrés clandestins ont quitté les Etats-Unis depuis janvier: 400'000 expulsés et 1,6 million partis de façon volontaire.