Christian Kolbe

Même le multimilliardaire Donald Trump a dû se sentir tout petit. Lorsqu'il s'est assis début novembre face à des entrepreneurs et des dirigeants économiques suisses, il a contemplé une fortune estimée à plus de 20 milliards de francs suisses. C'est ce que valent Alfred Gantner (Partners Group), Johann Rupert (Richemont) et Daniel Jaeggi (Mercuria), selon la dernière liste des 300 plus riches publiée par «Bilanz».

Sachant que le plus riche, Diego Aponte, qui a organisé la rencontre, n'était même pas présent dans le Bureau ovale. Sa famille pèse entre 24 et 25 milliards de francs. Cela aurait fait gonfler la montagne de fortune suisse à 45 milliards de francs. Comment ces hommes, dont la présence dans le Bureau ovale a insufflé une nouvelle dynamique au conflit douanier avec les Etats-Unis, sont-ils parvenus à atteindre une telle fortune?

On ne sait rien de la fortune du patron de Rolex Jean-Frédéric Dufour et de Marwan Shakarchi, transformateur et négociant en métaux précieux MKS Pamp. Ce sont sûrement eux qui ont apporté les cadeaux offerts au président: une montre de table Rolex exclusive et un lingot d'or – des cadeaux controversés en Suisse.

Selon les médias financiers américains, la fortune de Donald Trump s'est réduite à environ 6,2 milliards de dollars – soit encore 5 milliards de francs – après le récent krach de la crypto. C'est peut-être pour cette raison qu'il a veillé à ce que son fils Eric et sa femme Lara apparaissent également sur la photo. Ceux-ci avaient parlé du projet de salle de bal lors de la réunion précédente, comme le montrent les plans posés sur le pupitre du président. Et non, les Suisses ne contribueront pas au financement de la salle de bal, même s'ils ont l'argent pour le faire.

Famille Aponte– 24-25 milliards

La famille Aponte de Genève règne sur les mers du monde. Par le biais du groupe MSC, la famille gère environ un quart du commerce maritime mondial. Les croisiéristes traversent eux aussi les océans à bord de géants MSC. Dans de nombreux ports, ils sont aussi accueillis par les Apontes, devenus le leader mondial du marché dans ce domaine grâce à leur filiale TiL spécialisée dans l'exploitation portuaire. En un an, les actifs des Apontes ont augmenté de quatre milliards. MSC a été fondée il y a 55 ans par Gianluigi et Rafaela Aponte. Depuis, leur fils Diego dirige cette entreprise familiale discrète qui emploie 200'000 personnes.

Johann Rupert – 12-13 milliards

Les bijoux ont manifestement la cote, même en période de difficultés économiques. Le groupe horloger et joaillier genevois Richemont – dans lequel Johann Rupert détient 10,2% du capital et la majorité des voix – en profite. Une activité qui n'a pas été freinée par les 39% de droits de douane sur les produits suisses. Par ailleurs, Johann Rupert est impliqué dans diverses entreprises en dehors du secteur des produits de luxe. Il partage notamment avec la famille Aponte le contrôle de Mediclinic, dont fait partie le groupe Hirslanden.

Daniel Jaeggi – 4,5-5 milliards

Ils ont fait leurs études ensemble et travaillé chez Goldman Sachs: Daniel Jaeggi et Marco Dunand. En tant que traders à la banque, ils ont gagné l'argent nécessaire pour se lancer dans le commerce de l'énergie et des matières premières avec leur propre entreprise Mercuria. C'était en 2004 et depuis, Mercuria a gagné plus de 10 milliards de dollars. L'entreprise intervient notamment à grande échelle sur le marché américain du pétrole et du gaz, elle a de bons contacts avec les politiciens républicains de l'Etat pétrolier du Texas.

Alfred Gantner – 2,5-3 milliards

Il est le quotat exotique dans le groupe des milliardaires suisses: le seul à ne pas avoir de lien avec Genève, mais qui habite à Meggen (LU) et travaille depuis Baar (ZG), où se trouve le siège de Partners Group. Alfred Gantner a cofondé Partners Group en 1996 avec deux collègues. Comme pour Jaeggi, le capital de départ provient d'un poste lucratif auprès de la banque américaine Goldman Sachs. Depuis sa création, Partners Group a investi près de 200 milliards de francs. Aujourd'hui encore, Alfred Gantner siège au conseil d'administration du Partners Group et participe de manière déterminante aux décisions d'investissement. Il est en outre président de l'entreprise horlogère Breitling, dans laquelle il détient également une part de sa fortune privée.