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Suspects «neutralisés»
Une fusillade meurtrière éclate dans une mosquée en Californie

Trois personnes ont été tuées lundi dans une mosquée de San Diego. Les deux tireurs présumés ont été retrouvés morts près du lieu de culte.
Publié: 18.05.2026 à il y a 23 minutes
Trois personnes ont été tuées lundi dans une mosquée de San Diego, en Californie.
Photo: AP Photo/Gregory Bull
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AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont été tuées lundi dans une mosquée de San Diego, en Californie, après l’intrusion de deux tireurs présumés. Les suspects ont été retrouvés morts à proximité du lieu de culte, ont annoncé les autorités américaines. La police de San Diego affirme avoir rapidement «neutralisé» la menace après des tirs signalés dans ce centre islamique, qui comprend une mosquée et une école. D’importants effectifs policiers ont été déployés sur place et les environs ont été bouclés.

«A ce stade, il semble que les suspects soient morts des suites de blessures par balle qu’ils se sont eux-mêmes infligées», a déclaré le chef de la police Scott Wahl lors d’une conférence de presse. Le maire de San Diego, Todd Gloria, a confirmé que des coups de feu avaient été tirés à l’intérieur du centre islamique. «Tous les enfants, les membres du personnel et les enseignants sont en sécurité à l’extérieur du centre islamique», a assuré l’imam Taha Hassane. Les autorités poursuivent désormais leur enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’attaque.

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