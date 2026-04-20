Huit enfants âgés de 1 à 14 ans ont été tués par balles lors de violences intrafamiliales en Louisiane. L'auteur présumé, abattu par la police dimanche, aurait également blessé trois autres personnes.

Ce que l'on sait du meurtrier présumé de huit enfants, dont les siens, en Louisianne

Ce que l'on sait du meurtrier présumé de huit enfants, dont les siens, en Louisianne

Huit enfants ont été tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane, ont annoncé dimanche les autorités de Shreveport, ville de cet Etat américain du Sud, la pire tuerie aux Etats-Unis depuis plus de deux ans. L'auteur présumé a ensuite été tué par la police.

Appelés tôt dimanche pour répondre à des violences, les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations, a souligné le caporal Chris Bordelon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un troisième lieu est concerné par l'enquête.

10 personnes touchées par balles

Au moins 10 personnes ont été touchées par balles dans la nuit de samedi à dimanche au cours de ces violences, «dont huit sont décédées, âgées d'un an à 14 ans», a-t-il précisé. Certains des mineurs tués «étaient les enfants» de l'auteur présumé, a ajouté le policier de Shreveport, une importante agglomération du nord de la Louisiane.

Selon la télévision locale KTBS, deux personnes blessées par des tirs à la tête sont des femmes adultes. Un jeune homme a été blessé après avoir sauté d'un toit, a ajouté cette chaîne. L'homme suspecté d'être l'auteur de la tuerie a ensuite été pris en chasse par la police après s'être emparé de force d'une voiture.

Il a été tué par les policiers lors de la poursuite, selon la police. Elle estime qu'il est le seul impliqué dans ce dossier. Aucun agent n'a été blessé, a précisé de son côte la police de l'Etat de Louisiane, qui participe à l'enquête.

L'épouse de l'auteur avait demandé le divorce

D'après le «Washington Post», le tireur a finalement été identifié comme étant Shamar Elkins, un résident de Sreveport âgé de 31 ans. L'homme avait notamment servi dans la Garde nationale de Louisiane entre 2013 et 2020 sans jamais être déployé. Son beau-frère, Troy Brown, a déclaré à la presse que l'épouse de Shamar Elkins avait récemment demandé le divorce. Ce dernier se serait montré «très perturbé» lors d'une récente conversation au sujet de sa rupture.

«Il était complètement hors de lui», a expliqué Troy Brown depuis l'hôpital de Shreveport, où il a rendu visite à l'épouse de Shamar Elkins et à deux membres de sa famille blessés dans la fusillade. «Il était bouleversé. Je lui parlais et il me disait: 'Frère, je ne veux pas perdre ma femme'.» Troy Brown affirme néanmoins n'avoir rien perçu d'anormal dans le comportement de Shamar Elkinà la veille du drame.

Selon Chris Bordelon, porte-parole de police de Shreveport, les policiers sont intervenus sur les coups de 6 heures du matin après avoir reçu des signalements de coups de feu. S'il a confirmé que la fusillade était survenue dans le cadre d'un différend familial, il a néanmoisn affirmé que le mobile exacte était toujours inconnu à ce stade.

Selon les données de l'ONG Gun Violence Archive, qui font office de référence sur la question, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux Etats-Unis depuis la mort de huit personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024.