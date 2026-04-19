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Et six blessés
Au moins 20 morts en Inde dans l'explosion d'une usine de pétards

Une explosion dans une usine de pétards du sud de l'Inde a fait au moins 20 morts et six blessés dimanche, selon la police. Les origines de ce drame ne sont pas encore connues.
Publié: 17:48 heures
Les feux d'artifice sont très populaires en Inde, notamment pendant la fête hindoue de Diwali et les mariages (Image d'illustration).
Photo: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Le responsable de la police locale, N. Shreenatha, a déclaré à l'AFP que «20 personnes sont mortes» à la suite d'une explosion dans une usine du district de Virudhunagar, dans l'Etat du Tamil Nadu. Les secouristes sont toujours sur place, a-t-il indiqué dimanche en fin de journée.

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Le Premier ministre Narendra Modi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a présenté ses «condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches». Le ministre en chef du Tamil Nadu, M. K. Stalin, a qualifié ces décès de «tragiques», et fait part de son «immense chagrin» dans un message sur X.

Des explosions fréquentes

Les feux d'artifice sont très populaires en Inde, notamment pendant la fête hindoue de Diwali et les mariages. Les explosions sont fréquentes dans les usines et ateliers de fabrication de pétards du pays, souvent en raison du non-respect des règles de sécurité et d'une application laxiste de la réglementation. Le mois dernier, une explosion dans une usine de pétards dans l'ouest de l'Inde avait fait 17 morts.

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