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La police enquête
Plusieurs victimes signalées après une fusillade sur un campus américain

Des coups de feu ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche à l'université de l'Iowa, aux Etats-Unis. L'institution confirme des victimes et appelle à éviter la zone près de College Street et Clinton Street.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
L'université d'Iowa a confirmé qu'il y avait des victimes après le signalement de coups de feu sur le campus.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Plusieurs personnes ont été blessées par balle après des coups de feu à l'université de l'Iowa dans le centre-ouest des Etats-Unis, ont annoncé dimanche les autorités. «Le service de police d'Iowa City enquête sur une fusillade survenue dimanche», ont déclaré les autorités municipales dans un communiqué, précisant qu'«aucune arrestation n'a été effectuée» à ce stade.

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«Plusieurs victimes ont été transportées dans des hôpitaux de la région pour y être soignées», ont-elles ajouté. L'université avait indiqué auparavant que des coups de feu avaient été signalés près de l'intersection de College Street et de Clinton Street, un quartier prisé pour sa vie nocturne.

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«Les secours sont sur place. Victimes confirmées. Veuillez éviter le secteur», avait déclaré l'université dans un communiqué publié sur son site web peu après 2h (9h, heure suisse), sans fournir plus de détails. Les Etats-Unis, où les armes à feu sont largement accessibles, sont régulièrement confrontés à des épisodes de violence avec des coups de feu, qui font chaque année des milliers de victimes.

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