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«Nous pensons qu'il a retourné l'arme contre lui»
Un adolescent de 15 ans tire sur une professeure au Texas avant de retourner l'arme contre lui

Au Texas, un élève de 15 ans a blessé par balle une professeure dans un lycée avant de se suicider. L'enseignante a été hospitalisée à San Antonio. L'établissement a été sécurisé et les élèves évacués vers une autre école.
Publié: 02:39 heures
Le lycée a été bouclé, puis les élèves évacués vers une école voisine où leurs parents les ont récupérés.
Photo: Capture d'écran X
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AFP Agence France-Presse

Un élève de 15 ans s'est donné la mort après avoir tiré sur une professeure et l'avoir blessée dans un lycée du Texas lundi, selon les autorités de cet Etat du sud des Etats-Unis.

«Une enseignante a été blessée par balle par un élève et transportée à l'hôpital de San Antonio. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur son état de santé. L'élève impliqué, un jeune de 15 ans, est décédé sur place», a indiqué sur sa page Facebook le bureau du shérif du comté de Comal, où les faits se sont déroulés.

«L'élève a tiré sur l'enseignante, puis nous pensons qu'il a retourné l'arme contre lui», a précisé ensuite le shérif du comté, Mark Reynolds, lors d'une conférence de presse. Selon lui, la situation a été rapidement maîtrisée. Le lycée où la fusillade a eu lieu a été rapidement bouclé et les élèves ont été transférés vers une autre école voisine où leurs parents ont pu venir les chercher.

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