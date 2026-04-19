DE
FR

Disparue le 5 avril
Une femme retrouvée morte dans le canton de Nidwald

Le corps d’une femme de 39 ans disparue le 5 avril a été découvert samedi à Nidwald. Aucune trace d’intervention criminelle n’a été relevée, a annoncé la police cantonale de Soleure.
Publié: il y a 22 minutes
D'après les dernières informations, la femme était partie faire une randonnée. (Image symbolique)
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 39 ans, portée disparue depuis début avril, a été retrouvée morte samedi dans le canton de Nidwald. Rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte criminel, a indiqué dimanche la police cantonale de Soleure.

La femme, originaire de Dornach (SO), avait été vue pour la dernière fois le 5 avril et signalée disparue le 12 avril. D'après les dernières informations, elle avait l'intention de faire une randonnée dans le canton de Nidwald.

Les recherches et l'avis de disparition n'avaient rien donné jusqu'à ce week-end. Samedi soir, la femme a été retrouvée morte dans une zone boisée du canton de Nidwald. L'enquête et les examens médico-légaux n'ont révélé aucun indice laissant supposer une «intervention punissable d'un tiers».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus