Deux passagers arrêtés par des agents masqués de l’ICE à Seattle-Tacoma suscitent l’indignation. Le gouverneur Bob Ferguson qualifie l’agence d’«hors de contrôle» et déplore des méthodes contraires aux lois de l’Etat.

AFP Agence France-Presse

La police de l'immigration américaine (ICE) est «complètement et totalement hors de contrôle», a estimé samedi le gouverneur démocrate de l'Etat de Washington (ouest), après l'arrestation de deux personnes dans un aéroport de cet Etat, près de Seattle.

«Comme beaucoup d'Américains, je suis outré de voir des agents masqués, qui ne s'identifient pas, tirer des personnes hors des passerelles alors qu'elles embarquent sur un vol», a écrit Bob Ferguson sur X.

Des images vidéo abondamment diffusées sur les réseaux sociaux samedi montrent deux personnes interpellées par des hommes masqués à la passerelle d'embarquement d'un avion. «Les opérations d'aujourd'hui à l'aéroport international de Seattle-Tacoma ne sont que le dernier exemple des tactiques profondément antiaméricaines de l'ICE», a ajouté Bob Ferguson.

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Les agents de l'ICE pourraient avoir enfreint une loi de l'État limitant pour les forces de l'ordre la possibilité de se couvrir le visage, a estimé lors d'une conférence de presse le gouverneur, précisant qu'il cherchait à déterminer comment ils avaient pu accéder à la passerelle d'embarquement.

Un visa échu

L'ICE a indiqué avoir mené samedi matin «une opération ciblée visant à arrêter (...) un étranger en situation irrégulière originaire du Mexique qui a dépassé la durée de validité de son visa». L'agence a confirmé sur X avoir arrêté dans un second temps un deuxième individu qui, selon elle, sera poursuivi pour agression sur un agent fédéral, après lui avoir jeté du café chaud. Il s'agit également d'une personne originaire du Mexique dont le visa n'était plus valable, selon l'ICE.

La compagnie Alaska Airlines, qui exploitait le vol que les deux personnes arrêtées comptaient prendre, s'est dit samedi «préoccupée par l'intervention des forces de l'ordre ce matin». Ajoutant qu'elle ne «dirige ni ne coordonne les activités de contrôle de l'immigration». Le Port de Seattle, qui gère l'aéroport, s'est dit «révolté par l'incident de ce matin impliquant l'ICE et deux passagers».

A la suite des élections de mi-mandat le 3 novembre, remportées par les démocrates, le président américain républicain Donald Trump a choisi comme nouveau chef de cabinet Stephen Miller, l'architecte de la ligne dure de sa politique migratoire. M. Miller avait fait l'objet de vives critiques après les fusillades mortelles de deux manifestants par des agents de l'ICE à Minneapolis en janvier dernier.