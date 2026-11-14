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«Je crains pour sa sécurité»
Une star d'OnlyFans arrêtée par la police de l'immigration

Invitée par l’UFC à New York, Vera Dijkmans a été placée dans un centre de détention de l’ICE dans le New Jersey. Selon sa mère, l’influenceuse néerlandaise serait traitée «comme une criminelle».
Publié: il y a 3 minutes
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Vera Dijkmans a été arrêtée par l'ICE.
Photo: deanmandile.com via mandile/Instagram

En bref

  • L'influenceuse néerlandaise Vera Dijkmans a été arrêtée par l'ICE à l'aéroport de Newark
  • Sa mère affirme que Dijkmans avait probablement un visa expiré et a manqué une convocation au tribunal
  • Près de 500'000 expulsions déjà réalisées cette année aux Etats-Unis
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Marian Nadler

L'influenceuse néerlandaise de 29 ans Vera Dijkmans a été arrêtée par le Service de l'immigration et des douanes des Etats-Unis (ICE). Sa mère, bouleversée, a déclaré à RTL Nieuws: «Je crains pour sa sécurité.»

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Vera Dijkmans, active sur la plateforme érotique OnlyFans et suivie par plus de 5,7 millions de personnes sur Instagram, a été arrêtée mercredi dernier à l’aéroport de Newark, dans l’Etat du New Jersey. L’organisation de MMA Ultimate Fighting Championship (UFC) l’avait invitée à un événement de sports de combat à New York. «Elle travaille beaucoup aux Etats-Unis et possède un visa B2. Il lui permet de rester plus longtemps qu’avec une simple autorisation de voyage», explique sa mère.

«Nous n’arrivons pas à la joindre»

Le visa aurait vraisemblablement expiré sans que Vera Dijkmans ne s’en rende compte. «Elle a reçu une lettre l’informant qu’elle devait se présenter au tribunal au sujet de son titre de séjour», explique sa mère. «Mais elle ne l’a pas vue parce qu’elle était en voyage.» La famille de Vera Dijkmans se dit inquiète. «Nous n’arrivons pas à la joindre, nous devons attendre qu’elle appelle. Après son arrestation, elle n’a eu le droit d’emporter aucun effet personnel, pas même une brosse à dents. Elle porte un uniforme de prisonnière. Elle est traitée comme une criminelle, c’est horrible.»

Selon RTL Nieuws, le centre de détention pour migrants où est détenue Vera Dijkmans est l’un des plus tristement célèbres des Etats-Unis. Des témoignages y font notamment état de malnutrition et de la présence de vermine.

Ces derniers mois, l’ICE a considérablement intensifié ses opérations dans le cadre de la politique migratoire de Donald Trump. Au cours de l’exercice fiscal 2026, l’agence a procédé à plus de 491'000 arrestations et à quelque 483'200 expulsions, un record dans son histoire. Cette politique a également provoqué de nombreuses manifestations et des affrontements avec les forces fédérales. Deux citoyens américains ont notamment été tués lors de confrontations avec des agents fédéraux à Minneapolis.

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