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Thriller version Trump
Pour Halloween, ICE se moque des arrestations de migrants

Samedi, pour Halloween, l’administration Trump a diffusé sur X des montages montrant arrestations de migrants, missiles et explosions. L’ICE, le FBI et un responsable du Pentagone y mettent en scène expulsions et traque des «ennemis» de l’Amérique.
Publié: il y a 5 minutes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement Trump a publié samedi à l'occasion d'Halloween plusieurs montages vidéos violents et dégradants célébrant les expulsions manu militari d'immigrés ou encore la traque aux «ennemis» de l'Amérique.

«Joyeux Halloween», a ainsi lancé la police américaine de l'immigration (ICE) dans une vidéo publiée sur le réseau social X mêlant pêle-mêle illustrations de monstres, clowns, citrouilles et images d'interpellations et de détention de migrants.

Arrestations tournées en dérision

La vidéo, rythmée par le tube d'Halloween «Thriller» de Michael Jackson, tourne en dérision les arrestations, tandis que le roi de la pop chante «tu entends la porte claquer et tu te rends compte qu'il n'y a plus nulle part où fuir, tu sens cette main glaciale et tu te demandes si tu reverras un jour le soleil».

D'autres vidéos partagées par le FBI et un responsable du ministère de la Défense dépeignent le gouvernement Trump «hantant les ennemis de l'Amérique» à renfort de missiles et d'explosions ou encore arrêtant des monstres.

Donald Trump et son administration publient régulièrement sur les réseaux sociaux des montages vidéo et photo s'inspirant ouvertement du principe du «trolling» qui consiste à diffuser des contenus provocateurs afin de susciter des réactions indignées, en espérant déclencher un phénomène de viralité.

Plusieurs de ces contenus visant les personnes immigrées en situation irrégulière, que le milliardaire républicain a promis d'expulser massivement, ont été dénoncés comme dégradants et racistes par des opposants.

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