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Leur raconter leur aventure
Les astronautes d'Artémis II ont passé un coup de fil à la Station spatiale internationale, une première

Après leur tour de la Lune, les astronautes d’Artémis II ont appelé mardi l'ISS pour partager leur aventure. Le Canadien Jeremy Hansen, premier non-Américain à boucler l'orbite lunaire, et le commandant Reid Wiseman ont exprimé leur enthousiasme.
Publié: il y a 40 minutes
L'équipage d'Artémis II se prend en selfie à bord d'Orion durant leur observation lunaire.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Après avoir fait le tour de la Lune, les astronautes d'Artémis II ont appelé mardi leurs collègues de la Station spatiale internationale (ISS) afin de raconter leur aventure hors du commun. «C'est formidable d'être dans l'espace en même temps que vous!», leur a lancé l'astronaute canadien Jeremy Hansen qui est devenu lundi le premier non-Américain à faire le tour de la Lune. «Vous ne pouvez pas imaginer comme nous attendions cela avec impatience», a lui déclaré le commandant Reid Wiseman d'Artémis II.

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De l'autre côté de la ligne, les astronautes de la Nasa Jack Hathaway, Jessica Meir et Christopher Williams ainsi que l'astronaute française Sophie Adenot ont sauté sur l'occasion pour les questionner sur ce vol au cours duquel ils se sont aventurés plus loin dans l'espace qu'aucun être humain avant eux. «Nous voulions vraiment savoir ce que cela faisait, en quoi votre ressenti était différent», a demandé Jessica Meir.

Christina Koch, qui est la première femme à participer à une mission lunaire, a répondu à son ancienne coéquipière, les deux Américaines ayant réalisé en 2019 la première sortie dans l'espace 100% féminine. «Je me suis surprise à remarquer non seulement la beauté de la Terre, mais aussi toute cette obscurité qui l'entourait, et à quel point cela la rendait encore plus extraordinaire», a-t-elle dit. Et d'ajouter: «j'ai toujours espéré que nous retournerions ensemble dans l'espace, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça».

Morts de rire

Le commandant Reid Wiseman a lui partagé une anecdote amusante au sujet du Canadien Jeremy Hansen, qui effectuait son premier vol dans l'espace. Alors qu'ils se préparaient à allumer leurs moteurs pour mettre le cap vers la Lune, le vaisseau s'est momentanément rapproché de la Terre afin de prendre l'élan nécessaire pour s'arracher de l'orbite terrestre.

«Jeremy s'est retourné vers nous et nous a dit: (...) Je crois qu'on va foncer dedans!», a-t-il raconté. «On était tous morts de rire.» Après son vol autour de la Lune, le premier depuis 1972, l'équipage d'Artémis II est en route pour la Terre et devrait amerrir vendredi soir au large de la Californie.

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