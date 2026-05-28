Malgré des promesses de plusieurs milliards, le «Board of Peace» de Donald Trump n’a toujours pas reçu un seul dollar via le fonds officiel de la Banque mondiale. Les dons auraient été versés sur un compte moins transparent chez J.P. Morgan.

Où sont passés les milliards du plan de paix de Trump pour Gaza?

Où sont passés les milliards du plan de paix de Trump pour Gaza?

Johannes Hillig

Un fonds censé recevoir plusieurs milliards pour financer le «Board of Peace» de Donald Trump n’a toujours pas touché le moindre dollar. C’est ce qu’a rapporté mercredi le «Financial Times», qui s’appuie sur quatre sources proches du dossier.

Ce fonds a été créé par la Banque mondiale afin de financer le travail de cet organe de paix lancé par Donald Trump. Mais selon une source citée par le quotidien britannique, «zéro dollar» y aurait été versé jusqu’ici.

Un porte-parole du «Board of Peace» (BoP) a confirmé au «Financial Times» que des dons avaient bien été reçus. Mais ces montants auraient été versés directement sur un compte ouvert auprès de J.P. Morgan, et non dans le fonds officiel de la Banque mondiale. «Plusieurs options de financement ont été mises en place», a déclaré un représentant du BoP au journal. «Jusqu’à présent, les donateurs ont choisi de recourir à d’autres options.»

Seuls quelques pays ont versé de l'argent

Contrairement au fonds de la Banque mondiale, le compte J.P. Morgan n’est pas soumis aux mêmes obligations de transparence envers les donateurs et les membres du conseil d’administration du BoP. Sur X, le Board of Peace a vivement critiqué l’article du «Financial Times». «Cet article tente désespérément de semer le doute sur l’engagement des Etats-Unis et de leurs partenaires envers le 'Board of Peace'. Il ne cite qu'un seul des nombreux mécanismes de financement, qui n’a pas encore été utilisé, et ignore que le BoP est financé par d’autres canaux.»

Pour l’heure, seuls quelques pays ont effectivement transféré de l’argent. Le Maroc a versé environ 20 millions de dollars. Cette somme a servi à financer le bureau de Nickolay Mladenov, le «haut-commissaire» chargé de Gaza après la guerre, ainsi que les salaires d’un comité administratif palestinien.

Les Etats-Unis promettent 1,2 milliard

Les Emirats arabes unis ont promis 100 millions de dollars pour former une nouvelle police à Gaza. Mais ces fonds restent gelés et le programme n’a pas encore commencé, selon deux sources citées par le «Financial Times».

Les Etats-Unis avaient annoncé vouloir réaffecter 1,2 milliard de dollars issus de programmes d’aide à des projets du BoP. Mais selon un haut conseiller du Congrès, pas un seul dollar n’a été versé jusqu’ici à l’organisme. Il n’y aurait pas non plus d’intention de confier la gestion de ces fonds au Board of Peace.

«Nous ne sommes pas encore actifs à Gaza»

Une subvention directe de 50 millions de dollars du Département d’Etat américain n’a pas non plus été versée. Un porte-parole du ministère a indiqué soutenir la «vision du président» et continuer à examiner comment les programmes et les agences existants pourraient contribuer au mieux à ces objectifs. Le travail du panel est aussi freiné par la situation sécuritaire à Gaza. «Nous ne sommes pas encore actifs à Gaza parce que le Hamas n’a pas encore été désarmé», a déclaré un porte-parole du BoP au «Financial Times».

Donald Trump avait initialement prévu une stratégie en plusieurs étapes, avec le désarmement du Hamas, le retrait des troupes israéliennes et la reconstruction de Gaza. Selon le «Jerusalem Post», aucun de ces objectifs n’a toutefois été atteint à ce stade.