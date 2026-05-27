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Ce n'est pas une première...
«Nous allons pulvériser Oman»: la nouvelle confusion lunaire de Donald Trump

Donald Trump a menacé mercredi de «pulvériser» Oman, un allié des Etats-Unis, semblant confondre le sultanat avec l'Iran. Une déclaration polémique survenue lors d'un conseil des ministres à la Maison-Blanche.
Publié: 22:11 heures
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Dernière mise à jour: 22:20 heures
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Le président américain s'est fendu d'une nouvelle confusion mercredi.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé mercredi de «pulvériser» Oman, un allié des Etats-Unis, en confondant semble-t-il le sultanat de la péninsule arabique avec l'Iran. Le président américain a également confondu l'Iran et le Venezuela pendant la même intervention publique, à l'occasion d'un conseil des ministres à la Maison Blanche.

«Oman se comportera comme les autres ou alors il faudra les pulvériser», a-t-il lancé. Il était interrogé sur un éventuel contrôle futur du stratégique détroit d'Ormuz par Oman et l'Iran, un scénario qu'il a rejeté. Le détroit restera «ouvert à tout le monde», a promis le président américain «Ce sont des eaux internationales. Nous le surveillerons mais personne ne le contrôlera», a-t-il assuré.

Pas une première

Le milliardaire de 79 ans a également déclaré lors de ce conseil des ministres retransmis à la télévision, que l'économie américaine restait florissante «en dépit du conflit avec le Venezuela, qui n'a plus de marine, qui n'a plus d'armée de l'air.»

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Il utilise habituellement cette description d'un pays anéanti militairement pour l'Iran. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump confond des noms de pays. Il a déjà parlé de l'Albanie au lieu de l'Arménie, par exemple, ou évoqué l'Islande au lieu du Groenland.

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