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Inauguré par le fils (dans le ciel)
La Floride offre un nouvel aéroport à l'ego de Donald Trump

L'aéroport de Palm Beach, en Floride, a été rebaptisé le 9 juillet 2026 au nom de Donald Trump, une décision approuvée par le gouverneur Ron DeSantis. Les réactions sur place sont partagées.
Publié: 21:46 heures
La Floride rebaptise l'aéroport de Palm Beach au nom de Trump.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'aéroport international de Palm Beach, en Floride, a été rebaptisé jeudi du nom de Donald Trump, dernier exemple en date de sa volonté d'imprimer sa marque tous azimuts. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, avait donné fin mars son accord pour que l'aéroport porte le nom du président américain, dont la résidence privée Mar-a-Lago est située à environ trois kilomètres.

Pour marquer le coup, l'un des fils du président républicain, Eric Trump, s'y est posé juste après cinq heures du matin jeudi avec l'avion privé de la famille, surnommé «Trump Force One», en référence au nom de l'avion présidentiel. Il a partagé sur les réseaux sociaux des images depuis le cockpit au moment de l'atterrissage.

Un hommage bien mérité?

«Il n'était pas question que je laisse un avion d'UPS être le premier à s'y poser», a-t-il lancé au micro de Fox News. «Alors on est monté à bord de 'Trump Force One' (...) et on a atterri à 5h01 précises ce matin. C'était un moment incroyablement unique», a-t-il apprécié. «Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui incarne mieux Palm Beach que Donald Trump», a-t-il encore estimé. A l'aéroport, les réactions étaient contrastées.

«Le président a sans aucun doute fait suffisamment pour mériter qu'un aéroport porte son nom, comme d'autres anciens présidents. Et comme c'est l'aéroport de sa ville de résidence, je trouve que c'est une bonne chose», a estimé Chris Bailey, un pilote âgé de 55 ans. «Maintenant l'aéroport porte le nom d'un repris de justice. C'est une farce. Ce n'est pas pour ça que j'ai passé trente ans dans l'armée de mon pays», s'est désolé pour sa part John, vétéran de 79 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

De l'architecture de la Maison Blanche aux billets de banque, en passant par des bâtiments et lieux emblématiques de la capitale américaine, Donald Trump n'a de cesse de chercher à imprimer son empreinte. Son nom, un temps apposé à celui de John F. Kennedy sur une grande salle de spectacles de Washington, a toutefois dû être retiré après une récente décision de justice.


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