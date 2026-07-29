Le Sénat américain a confirmé Jay Clayton au poste de directeur du renseignement national, malgré l'opposition des démocrates. Ceux-ci redoutent que ce choix de Donald Trump ne lui permette d'interférer dans les prochaines élections.

AFP Agence France-Presse

Le Sénat américain a officiellement confirmé Jay Clayton comme directeur du renseignement national, malgré les réserves de l'opposition démocrate qui craint que ce choix de Donald Trump ne l'aide à s'ingérer dans les prochaines élections. La nomination de ce procureur a été approuvée avec 51 voix pour et 47 contre, toutes démocrates.

Aux Etats-Unis, le poste de directeur du renseignement national (DNI) sert avant tout de coordinateur des différentes agences comme la CIA et la NSA, et présente un rapport quotidien au président. Jay Clayton était procureur depuis le printemps 2025 du district sud de New York, après avoir dirigé la puissante autorité des marchés boursiers (SEC) pendant le premier mandat de Donald Trump.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a défendu lundi son bilan comme procureur. «Il a supervisé les poursuites contre des terroristes et la rédaction de la mise en accusation contre Nicolas Maduro», a-t-il affirmé dans l'hémicycle, en référence au président vénézuélien capturé début janvier par les Etats-Unis et poursuivi depuis à New York.

Le jeu du complotisme

John Thune a aussi accusé les démocrates de se livrer à «des jeux politiciens» en s'opposant au choix de Donald Trump. Lors de son audition mi-juillet devant une commission du Sénat, en vue de la confirmation de sa nomination, Jay Clayton avait fait face au feu nourri des membres démocrates, notamment au sujet du résultat de l'élection présidentielle de 2020.

A plusieurs reprises, ils lui ont en effet demandé qui avait remporté le scrutin, cherchant à savoir s'il allait contredire Donald Trump, qui ne cesse d'affirmer sans preuve avoir remporté l'élection face au démocrate Joe Biden. Jay Clayton avait alors répété à plusieurs reprises que Joe Biden avait été «certifié» vainqueur, sans toutefois affirmer que le démocrate avait remporté l'élection.

Pour le sénateur démocrate Adam Schiff, ces déclarations «suggèrent que si le président veut que les agences de renseignement lui concoctent quelque chose pour justifier une ingérence dans les élections de mi-mandat, alors Jay Clayton n'aura pas le courage de lui faire face». Sa nomination en juin avait fait suite à une vive polémique après que Donald Trump eut nommé son proche allié Bill Pulte comme DNI par intérim, pour remplacer la démissionnaire Tulsi Gabbard.

A la tête d'une agence fédérale sur le logement, Bill Pulte avait en effet entamé des enquêtes contre plusieurs adversaires politiques du président républicain. Dans ses dernières heures au poste de directeur du renseignement national, il a annoncé mardi avoir effectué «un cinquième et presque dernier tour de limogeages» au sein des bureaux du DNI - soit «une réduction d'environ 30% des effectifs d'il y a quelques semaines», comme le lui avait demandé Donald Trump en le nommant pour cet intérim.