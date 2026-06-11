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Des opérations de vengeance?
Trump choisit Jay Clayton pour les services de renseignement

Jay Clayton, ancien chef de la SEC et procureur influent de New York, a été désigné par Donald Trump pour diriger les services de renseignement américains. Le Sénat devra confirmer cette nomination.
Publié: 21:27 heures
Jay Clayton a été désigné par Donald Trump pour diriger les services de renseignement américains.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé jeudi sur son réseau Truth Social avoir choisi le procureur new-yorkais Jay Clayton pour diriger de manière permanente les services de renseignement américains, après l'intérim aujourd'hui assuré par un homme d'affaires proche du président, Bill Pulte.

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A la différence de celle de Bill Pulte dont le mandat n'est que temporaire, la nomination de Jay Clayton comme «Directeur du renseignement national» devra être confirmée par le Sénat. Le candidat de Donald Trump pour devenir le «chef des espions» américains a dirigé la puissante autorité des marchés boursiers américaine (SEC) pendant le premier mandat du président républicain.

Il est procureur depuis le printemps 2025 de l'un des postes de magistrats les plus puissants du pays, celui de procureur du district sud de New York, un poste que Donald Trump avait déjà tenté sans succès de lui confier pendant son premier mandat. Ce secteur couvre en particulier Manhattan, et gère de ce fait nombre d'affaires financières de très haut vol.

Des opérations de vengeance?

La nomination par intérim de Bill Pulte, sans expérience dans le monde du renseignement, à un poste qui chapeaute des agences comme la CIA, a ulcéré les démocrates et provoqué des réserves chez certains républicains.

Donald Trump lui a demandé de tailler dans les effectifs et avait exclu qu'il reste à ce poste de manière permanente, jugeant qu'une nomination à titre temporaire était un gage de plus grande efficacité. L'opposition redoute que le président américain ne s'appuie sur la Direction nationale du renseignement pour poursuivre des opérations de vengeance politique ou de perturbation des élections.


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