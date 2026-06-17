DE
FR

Une vengeance politique?
Trump suspend l'audition de son futur chef du renseignement

Tensions à Washington: Trump annule l’audition de Jay Clayton pour diriger le renseignement américain, exigeant la nomination préalable de Jamie McDonald comme procureur à New York. Les démocrates s’indignent.
Publié: il y a 41 minutes
Donald Trump a annulé mercredi l'audition prévue au sénat du procureur Jay Clayton.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annulé mercredi l'audition prévue au sénat du procureur new-yorkais Jay Clayton, son candidat pour coordonner le renseignement américain, tant qu'il ne sera pas assuré du remplacement de ce dernier à son poste actuel par l'homme de son choix.

Dans un jeu de chaises musicales dont il est coutumier, le président américain a choisi, pour devenir son «chef des espions» (Directeur du renseignement national, DNI), celui qui a dirigé la puissante autorité des marchés boursiers (SEC) pendant son premier mandat.

Mais Jay Clayton occupe, depuis le printemps 2025, l'un des postes de magistrats les plus puissants du pays, celui de procureur du district sud de New York. Et Donald Trump veut absolument qu'il soit remplacé à cette fonction par Jamie McDonald, un avocat qui s'est occupé d'une de ses affaires judiciaires et doit lui aussi être approuvé par le sénat.

«Il se peut que je ne parvienne pas à faire approuver l'extraordinaire (...) Jamie, et je ne veux pas retirer Jay Clayton de l'excellent travail qu'il accomplit tant que Jamie n'est pas en poste», a écrit sans détour le milliardaire sur son réseau Truth social. «Nous annulons l'audition au Sénat concernant le DNI prévue aujourd'hui et nous ne donnerons pas suite tant que Jamie McDonald n'aura pas été confirmé au poste de procureur des Etats-Unis».

Une vengeance politique?

Le dossier enflamme la classe politique américaine. Car tant que Jay Clayton n'est pas approuvé, le DNI par intérim demeure un homme d'affaires lui aussi proche du président, Bill Pulte. La nomination par intérim de cet homme dépourvu de la moindre expérience dans le monde du renseignement, à un poste qui chapeaute des agences comme la CIA, a ulcéré les démocrates et suscité de vives réserves jusque dans le camp républicain.

A lire aussi
Trump choisit Jay Clayton pour les services de renseignement
Des opérations de vengeance?
Trump choisit Jay Clayton pour les services de renseignement
Trump nomme un proche sans expérience à la tête du renseignement américain
Profil controversé
Trump nomme un proche sans expérience à la tête du renseignement

L'opposition redoute que le locataire de la Maison Blanche ne s'appuie sur le DNI pour lancer des opérations de vengeance politique ou de perturbation des élections. Donald Trump a, de fait, déjà demandé à Bill Pulte de tailler dans les effectifs du renseignement.

Le tribunal du district Sud de New York est considéré historiquement comme l'un des bureaux de procureurs fédéraux les plus indépendants du pays. Il avait ouvert la voie à plusieurs des problèmes juridiques personnels de Donald Trump au cours des huit dernières années, notamment pendant son premier mandat au sommet du pouvoir.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus