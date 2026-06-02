Donald Trump a nommé son fidèle Bill Pulte à la tête du renseignement américain par intérim. Sans expérience en sécurité nationale, ce proche du président inquiète les démocrates.

Trump nomme un proche sans expérience à la tête du renseignement américain

Trump nomme un proche sans expérience à la tête du renseignement américain

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a nommé mardi l'un de ses fidèles, Bill Pulte, à la tête des très sensibles services de renseignement des Etats-Unis, faisant craindre aux démocrates une intensification des poursuites contre les adversaires politiques du président. Le nouveau directeur du renseignement prend la suite de la démissionnaire Tulsi Gabbard mais partagera son temps avec ses fonctions actuelles, notamment à la tête de l'Agence fédérale de financement du logement (FHFA), a précisé le président américain dans un message sur son réseau social Truth.

Bill Pulte, qui ne dispose d'aucune expérience dans le domaine de la sécurité nationale, est considéré comme un très proche du président américain, dont il a été un important donateur durant la campagne de réélection. En tant que patron de la FHFA, il a joué un rôle actif dans les poursuites judiciaires engagées contre plusieurs adversaires politiques de Donald Trump, en accusant plusieurs d'entre eux de fraude immobilière.

«Profonde expérience»

Dans son message, Donald Trump a estimé que Bill Pulte disposait d'une «profonde expérience dans la gestion de sujets sensibles aux Etats-Unis». La désignation de Bill Pulte n'a pas tardé à hérisser les élus démocrates, la sénatrice Elizabeth Warren estimant que «le président Trump récompense son larbin en l'installant au sommet de la communauté du renseignement de notre pays». «Qu'est-ce qui pourrait mal se passer?», a-t-elle ironiquement ajouté.

Vice-président de la commission du renseignement au Sénat, Mark Warner a affirmé dans un communiqué que «le président avait choisi un responsable qui a prouvé non seulement sa volonté mais aussi son empressement à utiliser l'autorité du gouvernement pour mener des représailles politiques». Parmi les responsables politiques visés par Bill Pulte figurent la procureure générale de l'Etat de New York, la démocrate Letitia James, et le sénateur californien Adam Schiff.

Bill Pulte, 38 ans, est également impliqué dans la tentative de Donald Trump de révoquer la gouverneure de la Réserve fédérale (Fed) Lisa Cook, accusée de fraude pour un prêt immobilier personnel. Première femme noire à ce poste, nommée sous le démocrate Joe Biden, Lisa Cook, dont le mandat court jusqu'à janvier 2038, dément toute malversation.

Craintes chez les démocrates

Avec la nomination de Bill Pulte, les opposants de Donald Trump craignent maintenant que la campagne de vengeance politique du président accélère au nom de prétextes liés à la sécurité nationale. Aux Etats-Unis, le directeur du renseignement national est chargé de mettre en oeuvre la politique de la Maison Blanche auprès des différentes agences de renseignement comme la CIA ou la NSA. Il sert de conseiller auprès du président et l'informe quotidiennement sur les questions de renseignement.

Bill Pulte est nommé pour mener un intérim jusqu'à désignation formelle du nouveau titulaire du poste, un processus qui peut durer. Le stratégique ministère de la Justice est ainsi toujours dirigé par un responsable par intérim, l'avocat personnel de Donald Trump Todd Blanche, nommé début avril après le départ de Pam Bondi. Tulsi Gabbard avait annoncé le mois dernier qu'elle démissionnait de son poste, à compter du 30 juin.

Fortune dans l'immobilier

Héritier d'une famille ayant fait fortune dans l'immobilier, Bill Pulte s'est attiré des inimitiés jusqu'au sein du cercle de Donald Trump, dont il ne ménage pas les membres. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a menacé en 2025 de le frapper lors d'un dîner dans un club privé, ont rapporté le «Wall Street Journal» et «Politico».

Alors que le marché de l'immobilier est de plus en plus difficilement accessible aux classes moyennes américaines, du fait de prix et taux d'intérêts élevés, Bill Pulte a proposé comme solution la création d'un prêt immobilier de 50 ans. Une idée qui a reçu un accueil froid jusque dans le camp présidentiel.