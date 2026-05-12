Dua Lipa poursuit Samsung en justice en Californie, accusant l'entreprise d'avoir utilisé son image sans autorisation sur des emballages de téléviseurs. Elle réclame au moins 15 millions de dollars de dommages et intérêts, selon une assignation déposée à Los Angeles.

Dua Lipa attaque Samsung pour usage non autorisé de son image

Dua Lipa attaque Samsung pour usage non autorisé de son image

AFP Agence France-Presse

La chanteuse britannique Dua Lipa a assigné, devant la justice californienne, l'équipementier électronique sud-coréen Samsung, accusé d'avoir utilisé son image sans autorisation sur l'emballage de téléviseurs. L'artiste réclame au moins 15 millions de dollars de dommages et intérêts, selon le document de l'assignation déposé le 8 mai devant un tribunal fédéral de Los Angeles et consulté par l'AFP.

La photo incriminée a été prise dans les coulisses du festival Austin City Limits, où s'est produit Dua Lipa en 2024. Elle est enregistrée à son nom. Les avocats de l'interprète et co-auteure des tubes «Levitating» ou «Don't Start Now» font valoir que Samsung n'a jamais demandé l'autorisation d'utiliser le cliché en question.

«Très sélective»

En juin 2025, Dua Lipa a demandé à Samsung de ne plus l'apposer sur le carton de certaines de ses télévisions, sans succès. Selon les avocats de la chanteuse, le groupe sud-coréen continue même, à ce jour, à vendre aux Etats-Unis des produits dont l'emballage inclut cette photo.

Sollicité par l'AFP, Samsung n'a pas donné suite dans l'immédiat. L'artiste dont les parents sont issus de la communauté albanaise du Kosovo cite plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux par des fans assurant qu'ils ont acheté un téléviseur Samsung parce que sa photo était sur l'emballage.

«Mme Lipa est très sélective quant à ses partenariats commerciaux et a développé une image haut de gamme en choisissant avec soin des sponsors de prestige», souligne ses avocats. De ce fait, ils assurent que même si elle en avait eu l'opportunité, la chanteuse «n'aurait pas voulu associer son nom et son image aux produits incriminés».