Face à la politique va-t-en-guerre du président américain, l'Union européenne séduit de plus en plus au Canada. Un sondage montre que la majorité des citoyens souhaite qu'une adhésion soit étudiée. Cette dernière est toutefois jugée peu réaliste.

Frustrés par Donald Trump, de nombreux Canadiens veulent adhérer à l'Union européenne

Frustrés par Donald Trump, de nombreux Canadiens veulent adhérer à l'Union européenne

Guido Felder

Au Canada, la frustration monte face à un voisin belliqueux et jugé de plus en plus imprévisible. La politique de Donald Trump alimente des réflexions inattendues. Selon un sondage de Spark Advocacy mené auprès de 4000 personnes, 25% des Canadiens seraient favorables à une adhésion à l'Union européenne et que 58% d'entre eux souhaitent au moins étudier cette option. Seuls 17% y sont opposés.

La ligne politique de Donald Trump, marquée par des droits de douane punitifs, un ton dur et des tensions répétées avec Ottawa, a fragilisé la confiance d'une partie de la population. Même les liens économiques et politiques entre les deux pays ne semblent plus aller de soi pour beaucoup. Le président américain a par ailleurs évoqué à plusieurs reprises l'idée de faire du Canada le 51e Etat des Etats-Unis.

«Réduire l'influence des Etats-Unis»

Cette situation nourrit aussi des inquiétudes économiques. L'imprévisibilité de la politique commerciale américaine crée de l'incertitude et renforce l'intérêt pour des partenariats jugés plus stables. L'Europe apparaît de plus en plus comme une alternative crédible, à la fois comme contrepoids aux Etats-Unis et comme partenaire économique fiable.

L'institut Spark Advocacy résume la tendance ainsi: «L'hostilité constante de Trump envers l'Otan renforce le souhait des Canadiens de réduire l'influence des décisions américaines sur leur quotidien.»

Serait-ce seulement possible?

Si une adhésion devait se concrétiser, l'Union européenne passerait d'environ 450 à près de 490 millions d'habitants. L'impact serait encore plus marqué en termes de superficie. Avec près de 10 millions de kilomètres carrés, le Canada est plus de deux fois plus vaste que l'ensemble de l'UE.

Une telle adhésion reste toutefois irréaliste. Les traités européens réservent l'entrée aux seuls Etats situés en Europe. Une modification des règles serait nécessaire, un scénario peu probable en raison de la distance géographique. En revanche, un renforcement de la coopération entre le Canada et l'Union européenne apparaît envisageable, par exemple sous la forme d'un partenariat élargi.