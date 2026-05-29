Une étrange erreur commise en direct par un haut responsable russe relance les théories autour des supposés sosies de Vladimir Poutine. Lors d’une réunion au Kremlin, le président russe a été appelé «Pal Laich», un nom inexistant en russe qui intrigue les internautes.

Un sosie de Poutine a-t-il été démasqué après une gaffe?

Un sosie de Poutine a-t-il été démasqué après une gaffe?

Luisa Gambaro Journaliste

C'est l'histoire d'une bourde qui prend une tournure internationale. En réunion avec le président russe à Moscou et devant les caméras de la télévision nationale, un haut responsable russe se trompe de prénom et appelle Vladimir Poutine «Pal Laich».

Il se trouve que ce nom inhabituel employé par le vice-Premier ministre, Dmitri Patrouchev, n'existe pas en russe, précise le «Times». Dans la vidéo publiée par le Kremlin, la retranscription officielle a corrigé ces propos en utilisant la version correcte du prénom de Poutine: «Vladimir Vladimirovitch».

Il n'en fallait pas moins pour raviver les théories autour des mystérieux sosies du chef du Kremlin. Certains Internautes affirment que le nom «Pal Laich» est une abréviation de celui du sosie présumé de Poutine, Pavel Nikolaïevitch.

Les oreilles de Poutine?

Des rumeurs sur ces sosies circulent déjà depuis des années. Le président russe s'en servirait pour des questions de sécurité et alléger sa charge de travail. En 2020, il avait déclaré avoir refusé un plan pour utiliser des doublures dans les années 2000.

Malgré ces démentis, le doute persiste. En 2022, l'ancien chef du renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Budanov, a affirmé que Poutine avait régulièrement recours à des sosies, avançant comme preuve que la taille et la forme des oreilles du président russe avait changé au fil des années. Il avait alors affirmé que le chef du Kremlin avait régulièrement recours à au moins trois sosies.

Ces théories n'ont encore jamais été confirmées et d'autres observateurs attribuent les changements physiques de Poutine au botox et à la chirurgie esthétique. D'après un logiciel de reconnaissance faciale utilisé par le site d'opposition russe Meduza en 2024, les probabilités pour que Poutine ait des sosies sont entre 0,1% et 0,4%.