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Un mort dans l'est du Pacifique
Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés

Un homme a été tué mardi dans l'est du Pacifique par l'armée américaine, poursuivant une campagne militaire contre des bateaux liés au narcotrafic. Plus de 200 morts ont été recensés depuis septembre 2025.
Publié: 07:30 heures
L'opération contestée des USA a déjà fait plus de 200 morts. (image d'illustration)
Photo: Capture d'écran / X
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AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué mardi dans l'est du Pacifique par l'armée américaine, a-t-elle annoncé, poursuivant ses frappes contre des bateaux soupçonnés d'être utilisés pour le trafic de drogue dans le cadre d'une campagne militaire contestée qui a fait plus de 200 morts. Le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a affirmé dans un message sur X que le navire visé mardi «se livrait à des opérations de narcotrafic».

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Un homme «narco-terroriste» a été tué et deux personnes ont survécu, affirme l'armée, qui ajoute avoir signalé aux garde-côtes américains la présence de ces deux hommes pour qu'ils puissent leur porter secours. Plus de 200 personnes ont été tuées dans ces frappes, selon un décompte de l'AFP.

Washington mène depuis septembre 2025 une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis. L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.

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