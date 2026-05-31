DE
FR

Plus de 200 morts depuis septembre
Frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants: trois morts

L'armée américaine a frappé un navire suspecté de narcotrafic dans le Pacifique samedi, tuant trois hommes. Depuis septembre, plus de 200 personnes ont été tuées dans ces opérations dénoncées par l'ONU.
Publié: il y a 38 minutes
Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.
Photo: Capture d'écran X
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'armée américaine a mené samedi une nouvelle frappe contre une embarcation de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique. Elle a tué trois hommes durant cette opération, ont indiqué des responsables. Cette attaque porte à plus de 200 le nombre total de personnes tuées – selon un décompte de l'AFP – depuis que l'administration Trump a lancé son offensive en septembre.

Le Commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a indiqué sur X que «le navire transitait le long de routes de narcotrafic connues dans l'est du Pacifique et participait à des opérations de narcotrafic». Selon lui, «trois narcoterroristes de sexe masculin ont été tués au cours de cette action».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Des images vidéo en noir et blanc accompagnant le message montrent le bateau immobile en pleine mer avant d'être englouti par une violente explosion.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Un organe de surveillance interne au Pentagone va enquêter sur leur légalité, ont rapporté la semaine dernière des médias américains.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus