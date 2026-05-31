L'armée américaine a frappé un navire suspecté de narcotrafic dans le Pacifique samedi, tuant trois hommes. Depuis septembre, plus de 200 personnes ont été tuées dans ces opérations dénoncées par l'ONU.

ATS Agence télégraphique suisse

L'armée américaine a mené samedi une nouvelle frappe contre une embarcation de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique. Elle a tué trois hommes durant cette opération, ont indiqué des responsables. Cette attaque porte à plus de 200 le nombre total de personnes tuées – selon un décompte de l'AFP – depuis que l'administration Trump a lancé son offensive en septembre.

Le Commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a indiqué sur X que «le navire transitait le long de routes de narcotrafic connues dans l'est du Pacifique et participait à des opérations de narcotrafic». Selon lui, «trois narcoterroristes de sexe masculin ont été tués au cours de cette action».

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Des images vidéo en noir et blanc accompagnant le message montrent le bateau immobile en pleine mer avant d'être englouti par une violente explosion.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Un organe de surveillance interne au Pentagone va enquêter sur leur légalité, ont rapporté la semaine dernière des médias américains.