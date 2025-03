Coincée sous terre pendant trois jours, Ruby, une petite chienne terrier, a été sauvée in extremis grâce à la détermination de son maître et un incroyable coup du destin.

Ruby a été sauvée après avoir passé trois jours sous terre.

Solène Monney Journaliste Blick

C’est une histoire qui aurait pu mal finir, mais qui se conclut par des retrouvailles bouleversantes. Après trois jours coincée sous terre, Ruby, une petite chienne terrier, a retrouvé son propriétaire, Simon Rayner, grâce à un incroyable coup du destin.

Tout a commencé dimanche 9 mars au nord-ouest du Royaume-Uni lorsqu’elle s’est probablement faufilée dans un trou avant qu’un rocher ne s’effondre, bloquant toute issue. Terrifiée et impuissante, Ruby était prisonnière sous terre. Son maître, dévasté, n’a jamais cessé de la chercher, relate le «Daily Mail».

Mais c’est un détail presque imperceptible qui a tout changé. Un ami de la famille a entendu un «faible bruit». Immédiatement, Simon et ses proches se sont précipités sur place pour fouiller la zone. Après des heures d’efforts et d’espoir, ils ont enfin dégagé le passage et extirpée Ruby de son piège.

La cible des escrocs

Quelques jours plus tôt, Simon Rayner avait lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, publiant une photo de son petit terrier noir et marron: «Ruby a disparu depuis dimanche après-midi dans la région d’Underbarrow. Elle adore se cacher dans des trous et je crains qu’elle ne soit coincée.»

Son message a été largement relayé et a suscité un élan de solidarité. Mais il a aussi attiré des personnes mal intentionnées. «J’ai reçu des propositions de services frauduleux qui n’étaient clairement pas réels», déplore Simon Rayner.

Un happy end pour Ruby

Après un contrôle chez le vétérinaire, Ruby se porte à merveille: «Vous ne devineriez jamais qu’elle a passé trois jours sous terre! Elle a à peine une égratignure.» La chienne a perdu un peu de poids, mais se remet progressivement, retrouvant son énergie et son appétit.

Reconnaissant envers tous ceux qui l’ont soutenu, Simon Rayner l’affirme: «Vous rendez ma vie plus douce.» Une histoire qui termine bien et qui met du baume au cœur.