Une influenceuse américaine spécialiste de la chasse s'est filmée en Australie en train de prendre dans ses mains un bébé wombat. Loin de sa mère, le rongeur est à risque. Tollé national: même le premier ministre l'a critiquée, et elle a rapidement pris la fuite.

Une influenceuse enlève un bébé wombat à sa mère et fuit précipitamment le pays

L'influenceuse américaine Sam Jones s'est pris un sérieux retour de bâton en Australie, après avoir capturé un bébé wombat. Photo: Capture d'écran/X

Léo Michoud Journaliste Blick

En Australie, le tollé est national après qu'une influenceuse a brièvement pris dans ses bras un bébé wombat qui marchait dans la nature aux côtés de sa mère. Un évènement évidemment filmé et partagé l'air de rien sur les réseaux sociaux.

Même le premier ministre a qualifié l'incident animalier d'«outrage», depuis ce mercredi 12 mars. Si bien que l'Américaine aux 100'000 abonnés Sam Jones, qui se définit comme une «amoureuse du grand air et chasseuse», a dû quitter le pays dans la précipitation.

Kidnappé loin de sa mère

Dans sa vidéo, publiée sur Instagram et rapidement supprimée, on la voit en pleine nuit au bord d'une route attraper un petit de ces marsupiaux typiques des terres australes. Un ami la filme et la félicite pour sa prise en se fendant la poire.

Problème? Un wombat adulte – la maman – déguerpit puis revient poursuivre la voiture sur la route, désorientée, à la recherche de son petit. Le temps de quelques images avec le bébé qui se débat dans ses bras, puis l'Américaine repose sa proie près de la mère.

Colère jusqu'au premier ministre

De quoi déclencher la colère des défenseurs de l'environnement et de la faune si particulière de l'Australie – rappelons que les wombats font des crottes cubiques. Derrière eux, le chef de l'Etat s'est fendu d'un commentaire invitant l'influenceuse à faire pareil avec un animal capable de se défendre: «Essayez de prendre un bébé crocodile à sa mère, vous verrez bien le résultat».

La vidéo, repostée ailleurs, a suscité une avalanche de commentaires négatifs. Les spécialistes de la faune ont avancé qu'une telle action pouvait créer une «détresse extrême» chez l'animal qui aurait 8 mois, ainsi séparé de sa mère.

Elle prend ses jambes à son cou

En s'adressant à «tous ceux qui sont inquiets et en colère», l'influenceuse s'est défendue – dans des commentaires depuis supprimés – en disant n'avoir tenu le wombat seulement pendant «UNE minute au total». La vidéaste pourrait s'être rendue coupable de cruauté envers les animaux, un délit lourdement puni en Australie. Si tel est le cas, selon l'organisation de sauvetage de la faune WIRES, elle risquerait 235'000 dollars australiens d'amende (ou 130'000 francs) et des années d'emprisonnement.

Devant des menaces de révocation de son visa, Sam Jones a précipitamment quitté l'Australie, raconte la BBC ce vendredi 14 mars. Elle a mis son compte Instagram en privé à la suite de cette polémique. La classe politique australienne s'est déclarée «heureuse» du départ de l'Américaine à la suite de son «acte cruel». Cette dernière semble depuis dénoncer un acharnement à son égard, des vagues de harcèlement et des menaces de mort.