AFP Agence France-Presse
La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine : le droit du sol.
Dans une décision prise par trois des six juges conservateurs, dont le président de la Cour, et les trois progressistes, la Cour annule un décret signé l'an dernier par Donald Trump dès son retour à la Maison Blanche, le plus contesté de son second mandat. Ce décret supprimait le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière.
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