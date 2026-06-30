La Cour suprême des Etats-Unis a annulé mardi un décret de Donald Trump visant à supprimer le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Les juges conservateurs et progressistes ont uni leurs voix.

La Cour suprême rejette la remise en cause du droit du sol par Trump

La Cour suprême rejette la remise en cause du droit du sol par Trump

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine : le droit du sol.

Dans une décision prise par trois des six juges conservateurs, dont le président de la Cour, et les trois progressistes, la Cour annule un décret signé l'an dernier par Donald Trump dès son retour à la Maison Blanche, le plus contesté de son second mandat. Ce décret supprimait le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière.