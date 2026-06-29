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Condamnation pour agression sexuelle, Lisa Cook, etc.
La Cour suprême inflige deux nouvelles gifles à Donald Trump

La Cour suprême a infligé deux nouvelles défaites à Donald Trump. Outre le blocage de la révocation de Lisa Cook, responsable à la banque centrale, le président a vu son recours contre une condamnation pour agression sexuelle rejetée.
Publié: 17:11 heures
Donald Trump a vu son recours contre sa condamnation pour agression sexuelle rejeté.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Gifle no1: Lisa Cook ne pourra pas être révoquée

La Cour suprême empêche Trump de révoquer une responsable de la banque centrale La Cour suprême des Etats-Unis a contré Donald Trump lundi en maintenant en place une responsable de la banque centrale (Fed) qu'il avait cherché à révoquer. Dans une décision prise par cinq juges (sur neuf), la plus haute juridiction américaine estime que le président ne peut limoger «à son gré» la gouverneure Lisa Cook.

Gifle no2: Recours contre une condamnation pour agression sexuelle rejeté

La plus haute instance des Etats-Unis a également refusé lundi d'examiner le recours déposé par Donald Trump contre sa condamnation au civil à payer 5 millions de dollars à l'écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement puis diffamée lorsqu'elle a révélé les faits.

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L'annonce faite par les juges ne comporte aucun exposé des motifs. Le 9 mai 2023, le tribunal fédéral civil de Manhattan avait jugé l'actuel président des Etats-Unis responsable d'une «agression sexuelle» sur cette ancienne chroniqueuse de presse dans un grand magasin new-yorkais en 1996.

Et une victoire: un responsable de la FTC pourra-t-être limogé

Maigre consolation pour le président américain: la Cour suprême a validé le limogeage d'une responsable de la FTC, l'Autorité américaine de la concurrence, ouvrant la voie à un contrôle renforcé de l'exécutif sur ces agences théoriquement indépendantes.

Dans une décision publiée lundi, la plus haute juridiction américaine a ainsi cassé une décision d'appel qui avait bloqué le licenciement de Rebecca Slaughter, l'une des cinq commissaires de la FTC, en mars 2025.

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