Donald Trump s'en prend à Janeese Lewis George, favorite pour devenir maire de Washington, qu'il accuse de vouloir «détruire» la capitale. Une nouvelle attaque alors qu'il multiplie les projets de rénovation dans la ville.

Trump tacle la probable future maire de Washington et la traite de «communiste»

Trump tacle la probable future maire de Washington et la traite de «communiste»

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a qualifié dimanche la probable future maire de Washington de «communiste» et a affirmé qu'elle «allait détruire» la capitale américaine, où il a lancé plusieurs chantiers grandioses et cherche activement à laisser sa marque.

«Janeese Lewis George, la communiste qui sera presque certainement élue maire de Washington DC, a déclaré vouloir vider les prisons (...) s'opposer à l'ICE (la police de l'immigration), accueillir à nouveau des immigrés clandestins criminels dans notre capitale bien-aimée», a écrit le président américain sur Truth Social.

«Beaucoup de gens, moi y compris, ont travaillé longuement et durement (...) nous ne laisserons pas la ville être détruite par une communiste qui n'a aucune intention de RENDRE SA GRANDEUR A WASHINGTON!», a-t-il ajouté.

Vainqueure de la primaire démocrate

Janeese Lewis George – issue, tout comme Zohran Mamdani, le maire de New York, de la petite formation des Socialistes démocrates d'Amérique – a remporté mi-juin la primaire démocrate à Washington et sera très probablement élue maire de la ville lors des élections en novembre prochain, les démocrates y étant ultra majoritaires.

Mais depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de replacer Washington sous le contrôle des autorités fédérales, et ne cesse de vanter les travaux qu'il a lancés à travers la capitale, notamment la restauration de «73 de nos statues, monuments et fontaines», selon sa longue publication sur Truth Social.

Travaux faramineux critiqués

Il a dans la foulée annoncé avoir visité un golf de la ville, le «East Potomac Golf Links ; un site vétuste, usé, obsolète et très dangereux», et a déclaré vouloir en faire «l'un des plus grands terrains de golf au monde, lequel sera (...) ouvert au public» et «pourra accueillir des tournois majeurs, tels que l'US Open».

Salle de bal et rénovation du parc entourant la Maison Blanche, restauration du bassin du Lincoln Memorial pour 14 millions de dollars – actuellement peuplé d'algues vertes et dont la peinture s'écaille: Donald Trump communique avec passion sur ses différents travaux, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.