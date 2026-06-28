Autour de Donald Trump, le camp MAGA se déchire

Le mouvement MAGA traverse une zone de turbulences. Laura Loomer, alliée de Donald Trump, prend désormais ses distances avec le discours du Kremlin, tandis que Tucker Carlson a rompu avec le président américain sur le dossier iranien.

Janine Enderli

Les désaccords entre les principaux soutiens de Donald Trump se manifestent de plus en plus. Laura Loomer, militante d'extrême droite et figure influente du mouvement trumpiste, a opéré un revirement inattendu sur l’Ukraine, allant jusqu’à mettre en garde le camp MAGA contre la propagande du Kremlin. Si elle reste politiquement alignée sur le président américain, le débat sur la politique étrangère américaine creuse de profondes divisions au sein de l’élite conservatrice. Tour d’horizon des lignes de fracture qui traversent aujourd’hui le mouvement MAGA.

1 Revirement concernant la Russie

Dans son podcast vidéo «Loomer Unleashed», Laura Loomer a reconnu avoir été dupée pendant des années par le discours russe, notamment autour du récit tournant autour de la «dénazification» de l’Ukraine. Elle admet avoir relayé ces éléments de langage sans recul. «Je pensais dire ce qu’il fallait, sans réaliser qu’en tant que conservatrice, partisane de Trump ou simple citoyenne américaine, j’étais manipulée par la propagande de Moscou», a-t-elle déclaré.

Laura Loomer met désormais en garde les partisans de Donald Trump contre les tentatives de manipulation du Kremlin. «Beaucoup d’entre nous ont commencé à trop sympathiser avec la Russie», a déclaré la militante. Selon elle, les Russes «assassinent des centaines de milliers de jeunes chrétiens» dans la guerre en Ukraine.

Un changement de ton notable pour Laura Loomer, qui avait relayé pendant des années des contenus anti-ukrainiens, et qui était régulièrement invitée dans les médias russes. Cette période semble désormais appartenir au passé.

Les raisons exactes de ce revirement restent floues. Une partie importante des partisans de Donald Trump demeure très sceptique à l’égard de l’Ukraine. Selon un sondage de l’Université Vanderbilt réalisé en 2023, plus de la moitié des républicains pro-Trump estimaient que Vladimir Poutine était un meilleur président que Joe Biden. De telles déclarations pourraient donc raviver les tensions au sein du camp trumpiste.

2 Guerre en Iran

Alors que Laura Loomer bouscule les lignes du mouvement MAGA sur le dossier ukrainien, un autre front de tensions s’ouvre autour de la politique américaine au Moyen-Orient. Pendant des années, Tucker Carlson, ancien présentateur vedette de Fox News et animateur d’un podcast très influent, a été considéré comme l’une des voix médiatiques et idéologiques du trumpisme. Mais après le déclenchement de la guerre en Iran, il a opéré l’un des revirements les plus spectaculaires de l’année.

Tucker Carlson a accusé Donald Trump de tromper ses électeurs et de privilégier des intérêts étrangers, notamment ceux d’Israël, au détriment des Américains. Le présentateur est même allé jusqu’à présenter publiquement ses excuses pour avoir soutenu Trump pendant la campagne électorale, avant d’annoncer sa rupture avec le parti. «Je me distancie», a-t-il déclaré.

Fidèle au camp trumpiste, Laura Loomer a vivement réagi. Sur X, elle a accusé Tucker Carlson de vouloir «détruire les républicains et imposer l’islam».

3 Accord avec l’Iran

Ces divisions ont fini par tourner à l’affrontement public entre républicains, notamment sur les réseaux sociaux. La célèbre animatrice Megyn Kelly se retrouve prise entre deux feux. Comme Tucker Carlson, elle défend une ligne isolationniste sur le dossier iranien. Elle critique vivement l’intervention militaire américaine et met en garde contre ses conséquences politiques pour le parti. Des prises de position qui ont fortement déplu à Donald Trump. Sur Truth Social, le président américain s’en est pris à plusieurs figures du camp MAGA, dont Megyn Kelly, les qualifiant notamment de personnes «à faible QI» et «stupides», et les accusant de défendre des positions contraires aux idées des républicains.

Contrairement à Tucker Carlson et Megyn Kelly, Laura Loomer fait partie des voix pro-israéliennes les plus virulentes dans l’entourage de Donald Trump. A ce titre, elle a elle aussi critiqué, aux côtés d’autres partisans d’une ligne dure, l’accord conclu par le président américain avec l’Iran. «Qui fournit à Trump ces informations pro-islam?», s’est-elle indignée sur X. Cette prise de position place cette militante d'extrême droite dans une position paradoxale. Fervente partisanne du milliardaire, elle partage également le camp de ceux que Donald Trump avait publiquement qualifiés de de «fous» en raison de leurs réserves sur cet accord.