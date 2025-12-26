Le mouvement MAGA se déchire. Après la mort de Charlie Kirk, les guerres ouvertes à l'interne et la méfiance croissante engendrée par l'affaire Epstein, d'anciennes gloires de la droite américaine s'effritent.

Chiara Schlenz

Le mouvement MAGA a toujours impressionné par sa cohésion. Pendant longtemps, les principaux soutiens de Trump s'opposaient de manière particulièrement volubile à leurs adversaires politiques et se disputaient rarement entre eux.

Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, de profondes fissures traversent la droite américaine, aussi bien parmi les influenceurs sur les réseaux sociaux qu'au sein du Parti républicain.

Le vide après Charlie Kirk

L'assassinat de Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, a été l'un des éléments déclencheurs de ce déclin. Figure clé de la jeune droite américaine, Charlie Kirk recrutait de nouveaux membres, offrait une tribune aux influenceurs et orientait idéologiquement le mouvement vers la droite.

Il avait un rôle de videur: il qui laisser rentrer parmi les soutiens de Trump et qui laisser sur le pas de la porte. Il différenciants les éléments radicaux mais pas perturbateurs de ceux trop extrêmes et nuisibles. Mais depuis sa mort, personne ne parvient à assumer ce rôle de manière crédible.

L'AmericaFest, la plus importante conférence annuelle de droite, a montré combien ce vide déstabilise le mouvement. En principe, cette conférence sert à mettre en scène la force du mouvement mais cette fois, mais cette fois, de nombreux conflits ont rythmé l'événement. Les personnalités influentes se sont attaqués entre elles, s'accusant mutuellement de proférer des mensonges, d'être lâches ou antisémites.

Candace Owens et la logique des clics

Candace Owens représente parfaitement ce conflit. Cette figure de la droite américaine est provocatrice, influente et peu encline à accepter la moindre limite. Après la mort de Charlie Kirk, elle a répandu des théories du complot sur les circonstances de sa mort, alors que sa veuve lui demandait publiquement d'arrêter.

Pour de nombreux conservateurs, cette transgression était inacceptable. D'autres ont défendu Candace Owens en invoquant la liberté d'expression. Derrière cette tension se cache un problème fondamental: au sein du mouvement MAGA, l'influence ne se mesure plus à la responsabilité politique, mais au nombre de clics.

Israël divise

La question israélienne agit comme un catalyseur. Pendant des décennies, le soutien à Israël a fait consensus chez les républicains, tous partis confondus. En revanche, le scepticisme grandit au sein des cercles MAGA, y compris chez Candace Owens.

Les isolationnistes libertariens, les idéologues chrétiens apocalyptiques et les influenceurs antisystème sont unis par la méfiance envers les interventions militaires à l'étranger et les «guerres étrangères». Ceux qui critiquent Israël sont considérés comme courageux par les uns et comme des traîtres à un pilier de la politique conservatrice par les autres.

L'affaire Epstein sème le trouble

Mais la fracture la plus dangereuse n'oppose pas les influenceurs entre eux, mais bien le mouvement MAGA contre son propre gouvrnement. Cette fracture a été déclenchée par la controverse autour du dossier Epstein.

Pendant des années, le cas de Jeffrey Epstein a été bien plus qu'une simple affaire criminelle dans les milieux de droite. Elle est devenue le symbole d'une élite toute-puissante qui abuse des enfants, protégée par l'Etat.

Donald Trump et ses alliés ont délibérément joué sur ce récit, promettant transparence et déclassification des dossiers. Pour de nombreux partisans MAGA, l'affaire Epstein est devenue une sorte de preuve que le système était fondamentalement corrompu.

Trump protégé par le ministère de la Justice?

La publication des dossiers a tout de suite entraîné une grande déception. De nombreux documents étaient largement expurgés et contenaient peu d'informations nouvelles. Le nom de Trump est certes apparu dans le cadre des enquêtes, mais aucune accusation pénale n'a été formulée. C'est justement ce flou qui suscite de la méfiance au sein du mouvement.

Ironie du sort: le ministère de la Justice lui-même, désormais dirigé par des proches de Trump, a freiné de nouvelles publications. La ministre de la Justice Pam Bondi a invoqué la transparence, mais a été traitée de menteuse dans les forums en ligne et les publications de droite.

Quand la méfiance devient dangereuse

Le véritable objet de la colère n'est pas tant le contenu des documents que l'application d'une loi à deux vitesses. Pendant des années, il a été établi que toute censure était une tentative de dissimulation et que chaque silence était une preuve.

Mais maintenant que Trump est au pouvoir, les mêmes mécanismes seraient devenus légitimes. De nombreux partisans de Trump ont perdu confiance en lui. Plusieurs personnalités influentes – qui dénonçaient auparavant un «Deep State» – défendent à présent la publication de l'intégralité des documents ou se taisent ostensiblement. D'autres les attaquent frontalement et les accusent de trahison.

Qu'en sera-t-il après Trump?

Le mouvement MAGA tombe dans un piège qu'il s'est tendu lui-même. Il a construit son capital politique sur la méfiance envers les institutions. Cette méfiance se retourne maintenant contre ses propres dirigeants. Le politologue Joe Uscinski explique à la BBC que beaucoup de personnes ne souhaitent pas simplement consulter des documents, mais plutôt confirmer leurs convictions. Et puisqu'ils en sont empêchés, leur loyauté s'effrite.

A l'approche de l'ère post-Trump, ces tensions éclatent au grand jour. AmericaFest illustre la désintégration idéologique du mouvement, et l'affaire Epstein son propre piège moral. Mis bout à bout, ces événements nous montrent que le mouvement MAGA est certes bruyant, passioné et influent, mais aussi profondément divisé. Et pour la première fois, la colère du mouvement n'est plus seulement dirigée vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur.