La Justice le défend
Les nouveaux documents Epstein attaqueraient Trump injustement

Le ministère américain de la Justice juge fausses et sensationnalistes des accusations visant Donald Trump. Ces affirmations figurent dans des documents Epstein publiés sous contrainte légale par Washington.
Publié: 14:21 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
La Justice américaine affirme que les nouveaux documents Epstein attaquent injustement Trump.
AFP Agence France-Presse

Des affirmations à l'encontre de Donald Trump contenues dans les nouveaux documents publiés mardi sur l'affaire Epstein sont «fausses et sensationnalistes», a affirmé le ministère américain de la Justice, contraint par une loi de publier ces fichiers dans une affaire qui embarrasse le président américain depuis des mois.

«Le ministère de la Justice a officiellement publié environ 30'000 nouvelles pages de documents liés à Jeffrey Epstein», a écrit le ministère sur X. «Certains de ces documents contiennent des affirmations fausses et sensationnalistes contre le président Trump qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020. Soyons parfaitement clair: ces affirmations sont fausses et sans fondement.»

