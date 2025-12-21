DE
Les accusations fusent
Washington s'explique sur les photos de Trump retirées des documents Epstein

Le ministère américain de la Justice a supprimé plus d'une douzaine de fichiers relatifs au dossiers Epstein. Selon le vice-ministre de la Justice Todd Blanche, il s'agit de photos montrant des victimes potentielles. Les fichiers devraient être republiés ultérieurement.
Depuis la mise en ligne vendredi de nouvelles photos et documents issus des dossiers Epstein, plus d’une douzaine de fichiers ont été retirés par l'administration Trump. Selon le département américain de la Justice, cette suppression a été effectuée à la demande des personnes concernées.

Les images effacées montraient de potentielles victimes du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, jusque-là non identifiées, a expliqué le vice-ministre de la Justice Todd Blanche à NBC News. En raison des enquêtes en cours, ces fichiers ont été retirés. Todd Blanche a assuré qu’ils seraient à nouveau rendus publics, sans toutefois avancer de date.

Vendredi après-midi, face à une forte pression de l’opinion, le ministère avait d’abord publié sur son site quatre jeux de données contenant des milliers de fichiers, notamment des photos. Beaucoup de contenus sont apparus largement caviardés, ce qui a immédiatement suscité de nombreuses critiques.

Trump apparaît sur des photos supprimées

Moins de 24 heures plus tard, les démocrates du Congrès ont accusé le ministère d’avoir supprimé un fichier en particulier, comme ils l'ont affirmé sur X.

L’image en question montre plusieurs photos encadrées. L’une d’elles représente l’actuel président américain Donald Trump et son épouse Melania, accompagnés de Jeffrey Epstein et de sa proche collaboratrice Ghislaine Maxwell. L’ancien président Bill Clinton apparaît sur un autre de ces clichés. L’accusation selon laquelle la photo aurait été supprimée parce qu’on y voit Trump est «ridicule», a martelé Todd Blanche.

Protection des victimes invoquée

Interviewé par NBC News, le vice-ministre de la Justice a assuré qu’aucune information relative au président n’avait été modifiée dans les dossiers – hormis celles qui étaient légalement tenues de l’être, notamment lorsqu’elles concernent des détails personnels sur des victimes ou lorsqu'elles sont couvertes par le secret professionnel.

Un contrôle effectué par l’agence Dpa révèle qu’une version plus récente du premier jeu de données, mise en ligne samedi, contenait au moins 16 fichiers de moins que la version publiée la veille. Outre la photo signalée comme manquante, des images d’une pièce pourvue – entre autres – d’une table de massage ont également disparu lors de cette mise à jour.

