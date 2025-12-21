La Suisse se retrouve une fois de plus liée à l'affaire Epstein. Les derniers documents révélés mentionnent le nom de l’ex-conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey, qui apparaît dans des offres de «rencontres privées». Contactée, elle dément tout contact.

Micheline Calmy-Rey a-t-elle proposé une rencontre à Jeffrey Epstein en 2010?

Micheline Calmy-Rey a-t-elle proposé une rencontre à Jeffrey Epstein en 2010?

Angela Rosser et Blicky IA

Les dernières publications dans l’affaire Jeffrey Epstein mettent en lumière des liens jusqu'alors méconnus entre le pédocriminel américain et la Suisse. Les documents analysés font état de connexions à Genève, Zurich, et même jusqu'au Palais fédéral.

La révélation la plus surprenante concerne Micheline Calmy-Rey: selon la «NZZ», le nom de l'ex-conseillère fédérale apparaît dans des e-mails de Jeffrey Epstein datés du 1er octobre 2010, et plus précisément dans un échange évoquant des offres de «rencontres privées» avec plusieurs personnes.

Interrogée sur la question, l'ancienne conseillère fédérale dément tout contact: «La mention dans les Epstein Files me surprend. Je ne vois vraiment pas de quoi il s’agit.» Elle affirme ne jamais l’avoir rencontré et ne se souvenir d’aucune demande.

UBS et un «témoin suisse» cités

Le géant bancaire helvétique UBS est également cité. Jes Staley, ex-cadre de JP Morgan et proche de Jeffrey Epstein, a brièvement siégé au conseil d’administration de la banque en 2015. Il aurait échangé plusieurs e-mail avec Epstein, si l'on en croit les nouveaux documents. Des voyages à Zurich et un contact avec un banquier d’UBS sont également mentionnés.

Un autre élément particulièrement préoccupant concerne un «témoin suisse au sujet de la formation de petites filles comme esclave sexuels» en 2009, comme Blick l’avait déjà rapporté à la suite d'une publication de la «NZZ am Sonntag». Son identité et le contexte entourant cette affaire sordide restent inconnus.

L'industrie suisse du mannequinat épinglée

L’industrie suisse du mannequinat est également incriminée. Dans ce cas précis, c'est l'entrepreneur français du manniquenat Jean-Luc Brunel, partenaire d’Epstein, aurait joué les intermédiaires. La justice française enquêtait sur lui pour viols sur mineures et agressions sexuelles. Il était en détention provisoire lorsqu'il s'est suicidé en février 2022.

Des photos confirment la proximité entre Jean-Luc Brunel, Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Des clichés montrent notamment Ghislaine Maxwell et Jean-Luc Brunel s’amusant à bord d’un avion.

Nouveaux documents à venir

Autre élément cité dans les documents: un vol de Jeffrey Epstein au départ de Genève, un voyage qui concorde avec le témoignage de l’ex-finaliste de Miss Suisse Beatrice Keul, selon laquelle Jeffrey Epstein se rendait fréquemment à Genève «pour aller voir son argent».

La «NZZ» précise que d’autres documents doivent encore être publiés dans les prochains mois et qu'ils pourraient révéler de nouvelles connexions avec la Suisse. De quoi accentuer la pression pour que des enquêtes supplémentaires fassent toute la lumière sur cette affaire.