De nouvelles révélations établissent une liaison entre Jeffrey Epstein et une jeune danseuse de ballet à Genève. Le délinquant sexuel lui aurait versé plusieurs milliers de dollars et l’aurait invitée à plusieurs reprises aux Etats-Unis.

Gabriel Knupfer

De nouveaux éléments révèlent un lien jusqu'alors méconnu entre Jeffrey Epstein et la Suisse. Selon des titres de Tamedia, le multimillionnaire condamné pour crimes sexuels entretenait une relation avec une jeune danseuse de ballet à Genève.

Des e-mails ainsi qu’un tableau Excel listant les cadeaux et les versements de Jeffrey Epstein à des femmes du monde entier montrent qu’il a transféré, des années durant, plusieurs milliers de dollars à cette jeune femme, âgée d’environ 18 ans au début de leur liaison. Il l’aurait également fait voyager au moins trois fois aux Etats-Unis.

«Je serai toujours là pour toi», écrit Jeffrey Epstein dans un message adressé à cette danseuse, originaire des pays baltes et installée à Genève pour lancer sa carrière. Leur correspondance s’étend de 2004 à 2008, période durant laquelle Jeffrey Epstein faisait déjà l’objet d’enquêtes pour infractions sexuelles aux Etats-Unis.

«Masser tes pieds me manque»

Il est aujourd'hui établi que Jeffrey Epstein recrutait parfois ses victimes dans des écoles de ballet. Aucune indication ne suggère toutefois un abus concernant la jeune danseuse. La relation semble avoir été consentie. «Cher Jeffrey, ma gratitude envers toi est infinie, écrit-elle dans un e-mail. Masser tes pieds me manque.»

Les précédentes révélations avaient déjà mis en lumière des liens entre Jeffrey Epstein et la Suisse. Selon la «NZZ am Sonntag», il détenait trois comptes à la HSBC Private Bank de Genève et il aurait également recruté d’autres femmes dans le pays. Du côté des Etats-Unis, la publication prochaine des «Epstein Files» par les autorités pourrait apporter de nouveaux éclairages sur l’affaire.