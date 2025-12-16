Les divisions au sein de l'extrême droite américaine s'intensifient. Dans les médias, l'influenceuse Candace Owens critique ouvertement Erika Kirk, insinuant que le meurtre de son mari serait un coup monté. Des propos qui mettent le président Trump dans l'embarras.

Guido Felder

Qui aurait cru que la mort de l'extrémiste de droite Charlie Kirk ébranlerait autant le parti républicain? Depuis son assassinat, rien n'est plus comme avant dans les rangs MAGA. Les deux principaux personnages de ces tensions internes sont deux femmes: Erika, la veuve de Charlie, et Candace Owens, influenceuse, commentatrice politique et conspirationniste. Cette dispute, qui se déroule désormais dans la sphère publique, place Donald Trump dans une situation délicate.

Depuis que Charlie Kirk a été abattu lors d'une apparition publique dans l'Utah le 10 septembre dernier, Candace Owens ne manque pas une occasion pour critiquer sa rivale. Elle met notamment en doute la version officielle de cet assassinat. Elle pense que l'influenceur était devenu trop gênant pour d'influents bailleurs de fonds et qu'il a donc été liquidé. Elle accuse Erika Kirk de connaître la vérité, mais de se taire et de feindre son chagrin.

Accusation de fraude

De plus, elle accuse également la veuve de fraude au détriment de Turning Point USA, une organisation de jeunesse de la droite américaine fondée par Charkie Kirk et désormais dirigée par Erika. Candace Owens a affirmé dans des émissions de télévision qu'elle disposait de preuves étayant ses dires, mais elle n'en a jamais présenté aucune.

D'autres influenceurs de droite s'en prennent de plus en plus véhément à Erika Kirk. Elle serait une espionne, clame par exemple l'extrémiste de droite Nick Fuentes. Dans leurs commentaires, de nombreux partisans du mouvement «Make America Great Again» écrivent qu'elle ne cherche qu'à profiter du nom de son mari.

«Arrêtez!»

La larme à l'oeil, et d'une manière assez théâtrale, Erika Kirk ne cesse de se défendre contre ces accusations. A chaque apparition publique, elle répète: «Au nom de Dieu: arrêtez!» Ces termes ne sont pas choisis au hasard. C'est le titre du livre écrit par son mari et qu'elle a publié il y a une semaine (ndlr: titre original: «Stop, in the Name of God»). Un excellent placement de produit.

A chacune de ses apparitions, la veuve de Charlie Kirk semble de plus en plus à bout. Elle dit recevoir des menaces de mort et d'enlèvement. Elevée dans une tradition catholique, elle dit nourrir aucune rancoeur. «Vous êtes malades. Je prie pour que Dieu vous sauve», répond elle à ses détracteurs.

Le fossé se creuse

Du côté des partisans d'Erika Kirk, on reproche à Candace Owens de vouloir gagner de l'argent avec des mensonges. Ses publications conspirationnistes, qui atteignent jusqu'à 40 millions de clics, lui rapporteraient plusieurs centaines de milliers de dollars.

« Les tensions actuelles montrent à quel point certains groupuscules se sont radicalisés, tombant dans différentes théories conspirationnistes Philipp Adorf, spécialiste du camp républicain à l'université de Bonn »

On pouvait penser que l'assassinat de Charlie Kirk allait renforcer les liens au sein de la droite américaine. Mais c'est le contraire qui se produit, car les divisions au sein du mouvement MAGA s'accentuent. «Sans lui, les fractures sont désormais ouvertes. Les tensions actuelles montrent à quel point certains groupuscules se sont radicalisés, tombant dans différentes théories conspirationnistes», résume pour Blick Philipp Adorf, spécialiste du camp républicain à l'université de Bonn.

Trump dans la tourmente

Ces divisions internes au sein du parti républicain pourraient avoir de fâcheuses conséquences pour Donald Trump, alors que l'enthousiasme quant à l'élection du milliardaire, après moins d'une année de mandat, semble s'essouffler. «Si même le noyau dur de la droite estime que le président n'a pas assez œuvré contre les réseaux supposés de gauche après l'assassinat de Charlie Kirk, cela risque de scinder encore plus le mouvement MAGA», ajoute Philipp Adorf.

Or, les républicains ont besoin de cette union. Les élections de mi-mandat auront lieu dans moins d'un an. S'ils les perdent, leur majorité au Congrès sera remise en cause. En plus d'une baffe pour Trump, cela rendrait également les actions du milliardaire beaucoup plus difficiles.

Donald Trump ne prend, pour le moment, pas position dans cette querelle interne. Car s'il intervient et choisit un camp, il risque de s'attirer les foudres de ceux qui pourraient devenir ses anciens fidèles alliés.