La tendre accolade entre J.D. Vance et Erika Kirk lors d'un rassemblement de Turning Point USA fait polémique. Cette proximité embarrasse la Maison Blanche et révèle des tensions au sein du mouvement MAGA.

Une main délicatement posée sur la hanche, de tendres caresses dans les cheveux: pour beaucoup, l’étreinte entre J.D. Vance et Erika Kirk sur scène la semaine dernière a provoqué un véritable scandale. Le vice-président américain et la veuve de l’activiste politique assassiné Charlie Kirk affichent une proximité évidente. Les images de ce moment sont devenues virales en quelques heures.

Le rôle du vice-président dans l’affaire Kirk commence à poser problème, jusque dans les rangs trumpistes. Même parmi les fidèles du président, la colère monte.

Une scène troublante au Mississippi

L’accolade a eu lieu mercredi à l’université du Mississippi, lors d’un événement organisé par Turning Point USA (TPUSA). Le fondateur de cette organisation conservatrice, Charlie Kirk, avait été abattu le 10 septembre dernier par un tireur embusqué pendant une conférence.

Depuis, c’est sa veuve, Erika Kirk, qui dirige le mouvement. Elle est épaulée par le vice-président J.D. Vance, très proche du couple. Après la mort de l’activiste, J.D. Vance avait comparé Charlie Kirk à Jésus et aidé à porter son cercueil.

Erika Kirk entre admiration et confusion

Lors du rassemblement TPUSA dans le Mississippi, Erika Kirk a de nouveau multiplié les éloges envers J.D. Vance, qu’elle a comparé à son défunt mari. Devant près de 10'000 personnes, elle a déclaré, le regard attendri: «Personne ne remplacera jamais mon mari. Mais je vois beaucoup de similitudes entre lui et J.D.»

S’en est suivie une longue étreinte longue, qui a rapidement fait le tour des réseaux. La chroniqueuse du «New York Times», Shannon Watts, est même allée jusqu’à spéculer que les deux pourraient «se marier d’ici fin 2026».

Un moment sans doute douloureux pour l’épouse du vice-président, Usha Chilukuri Vance, également présente dans le public. Quelques minutes plus tard, J.D. Vance évoquait publiquement leurs différences religieuses: «Je crois en l’Evangile chrétien et j’espère qu’un jour, ma femme verra les choses de la même manière.» Ancien protestant, le vice-président s’est converti au catholicisme, tandis que son épouse, d’origine indienne, a été élevée dans la foi hindoue.

Erika Kirk, figure controversée du mouvement MAGA

Cette proximité entre J.D. Vance et la veuve de Charlie Kirk embarrasse la Maison Blanche pour deux raisons. D’abord, elle choque les chrétiens conservateurs américains, qui désapprouvent ce genre de flirt public. Le parallèle a été fait avec l’affaire Andy Byron, CEO du groupe Astronomer, licencié après avoir été surpris en pleine étreinte avec sa directrice des ressources humaines lors d’un concert de Coldplay.

Qui plus est, Erika Kirk divise de plus en plus les partisans de Donald Trump. D’un côté, la base traditionnelle du mouvement MAGA, de l’autre, les fidèles de Charlie Kirk, qui voient en Erika son héritière politique légitime. Son attitude mesurée après l’assassinat, et sa décision controversée de pardonner au tireur, ont profondément marqué les esprits.

Certaines figures du mouvement, comme la complotiste Candace Owens, ex-proche de Charlie Kirk, accusent la veuve de dissimuler la vérité sur l’attentat. Candace Owens évoque une possible «exécution commanditée», affirmant que Charlie Kirk était devenu trop influent pour certains financiers conservateurs. Récemment, elle a même lancé un avertissement virulent: «Je veux la guerre avec vous tous», a-t-elle menacé en visant les partisans de Kirk et les témoins du drame.

J.D. Vance pris entre deux feux

L’unité apparente du camp Trump cache donc une profonde fracture. Et J.D. Vance, par son amitié avec Erika Kirk, se retrouve au cœur de la tempête. A mesure que la veuve du fondateur de TPUSA s’impose comme une figure charismatique et controversée, le vice-président risque de devenir lui-même un pion dans ces luttes internes. S’il veut préserver son avenir politique, et notamment une éventuelle candidature à la présidence, il devra rapidement prendre ses distances avec Erika Kirk.