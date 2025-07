1/5 Andy Byron participe à un concert de Coldplay en faisant la cour à sa directrice des ressources humaines. Photo: Screenshot

Fynn Müller

Ce qu'il s'est passé

Leur tromperie a éclaté au grand jour lors du concert de Coldplay à Boston mercredi soir. Andy Byron, PDG de la société de technologie Astronomer, voulait juste profiter du spectacle du groupe britannique. Au lieu de cela, la sortie a tourné au désastre pour lui. Byron a été filmé par la «kiss cam» bras dessus bras dessous avec sa directrice des ressources humaines, Kristin Cabot. Le problème, c'est que Byron et Cabot sont mariés mais pas l'un avec l'autre! Kristin Cabot a été engagée il y a huit mois seulement en tant que responsable RH chez Astronomer.

Les deux ont tenté de se cacher lorsqu'ils se sont vu sur l'écran géant. Sans succès. Le chanteur principal de Coldplay, Chris Martin, a rendu la situation encore plus désagréable pour l'entrepreneur. «Soit il a une liaison, soit il est très timide», a-t-il lancé au micro. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur le net, elle a déjà été visionnée des millions de fois.

Jusqu'à présent, aucun des deux amants ne s'est exprimé publiquement sur l'incident. Une prétendue déclaration de Byron a été publiée sur la plateforme X, qui s'est avérée être un faux, comme l'a confirmé l'entreprise à «TMZ».

Voici la réaction de l'épouse

La réaction de l'épouse de Andy Byron, Megan Kerrigan, ne s'est pas fait attendre. Elle ne s'est certes pas exprimée directement sur l'incident, mais elle a supprimé son nom de famille «Byron» de ses profils sur les réseaux sociaux. Un signe clair. On ne sait pas encore si les deux se sont séparés par la suite.

Ce que nous savons du PDG

Andy Byron est depuis 2023 le directeur général de la start-up tech Astronomer, qui se concentre sur les logiciels d'intelligence artificielle. Il est marié à Megan Kerrigan, une pédagogue du Massachusetts, et a deux enfants avec elle. Son style de direction était déjà critiqué avant qu'il ne travaille chez Astronomer.

Selon le magazine économique américain «The Information», des collaborateurs de Cybereason, l'ancien employeur de Byron, auraient démissionné en raison de son comportement. «On n'avait pas le droit de le mettre au défi», selon un ancien collaborateur cité. Byron lui-même a déclaré en 2018 à propos de son rôle chez Cybereason: «J'ai été embauché chez Cybereason pour passer à la phase suivante de la croissance». Selon lui, cela impliquait aussi de «prendre des décisions difficiles» et de «décevoir certaines personnes».

Enquête ouverte

Vendredi soir, l'effet de surprise a été immédiat: l'éditeur de logiciels a ouvert une enquête sur Andy Byron. Le conseil d'administration examinera de plus près l'incident survenu lors du concert de Coldplay. De plus, Andy Byron et Kristin Cabot seront mis en congé.

Une déclaration publiée sur la page LinkedIn de l'entreprise indique: «Astronomer adhère aux valeurs et à la culture qui nous guident depuis notre création. Nos dirigeants sont tenus d'établir des normes de conduite et de responsabilité. Le conseil d'administration a ouvert une enquête officielle sur cette affaire.»

Plusieurs médias américains ont rapporté qu'Andy Byron avait été relevé de ses fonctions. «Pete DeJoy, cofondateur et directeur des produits, assure actuellement l'intérim du PDG, Andy Byron ayant été mis en congé», écrit Astronomer sur X.