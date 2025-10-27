Dernière mise à jour: il y a 38 minutes

Le président américain a écarté la possibilité d'une candidature à la vice-présidence en 2028. Une manoeuvre évoquée par plusieurs de ses partisans pour lui permettre de contourner la limite constitutionnelle de deux mandats en toute légalité.

Les MAGA ont une idée pour maintenir Trump au pouvoir... mais il refuse

Trump a exclu de passer par la vice-présidence en 2028 pour se maintenir au pouvoir. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a exclu lundi de se présenter pour le poste de vice-président en 2028. Une manoeuvre évoquée par certains de ses partisans pour lui permettre de contourner la limite constitutionnelle de deux mandats.

«J'aurais le droit de le faire», a-t-il assuré au cours d'un échange avec la presse à bord de son avion, pendant un vol entre le Japon et la Malaisie. «Je ne le ferais pas», a toutefois ajouté le président américain, estimant que cela reviendrait à «faire le malin.» «Ce ne serait pas bien», a-t-il encore lancé.

Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021, et qui a entamé le 20 janvier un second mandat, évoque souvent, sans les rejeter ouvertement, les appels de ses partisans à effectuer un troisième mandat, même si la Constitution américaine l'interdit. Il a aussi exhibé plusieurs fois des casquettes rouges portant l'inscription «Trump 2028», l'année de la prochaine élection présidentielle.

«Trump sera président en 2028»

L'une des hypothèses en vogue dans le monde trumpiste serait que le milliardaire de 79 ans se présente dans trois ans à la vice-présidence, et que l'actuel vice-président JD Vance soit de son côté candidat à la présidence. Dans ce scénario, en cas de victoire, JD Vance démissionnerait et serait automatiquement remplacé par Donald Trump.

Celui-ci resterait ainsi à la Maison Blanche, contournant le 22ème amendement à la Constitution américaine qui prévoit que personne ne puisse être élu président plus de deux fois. «Trump sera président en 2028, les gens doivent se faire à cette idée», a dit récemment l'un des principaux idéologues du mouvement MAGA, Steve Bannon, au magazine The Economist.

«Il existe une stratégie» pour ce faire. Celle-ci sera dévoilée «en temps voulu», a insisté l'influenceur et ancien conseiller du président américain.