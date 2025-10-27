DE
FR

Une technique 100% légale
Les MAGA ont une idée pour maintenir Trump au pouvoir... mais il refuse

Le président américain a écarté la possibilité d'une candidature à la vice-présidence en 2028. Une manoeuvre évoquée par plusieurs de ses partisans pour lui permettre de contourner la limite constitutionnelle de deux mandats en toute légalité.
Publié: 10:25 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Partager
Écouter
Trump a exclu de passer par la vice-présidence en 2028 pour se maintenir au pouvoir.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a exclu lundi de se présenter pour le poste de vice-président en 2028. Une manoeuvre évoquée par certains de ses partisans pour lui permettre de contourner la limite constitutionnelle de deux mandats.

«J'aurais le droit de le faire», a-t-il assuré au cours d'un échange avec la presse à bord de son avion, pendant un vol entre le Japon et la Malaisie. «Je ne le ferais pas», a toutefois ajouté le président américain, estimant que cela reviendrait à «faire le malin.» «Ce ne serait pas bien», a-t-il encore lancé.

Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021, et qui a entamé le 20 janvier un second mandat, évoque souvent, sans les rejeter ouvertement, les appels de ses partisans à effectuer un troisième mandat, même si la Constitution américaine l'interdit. Il a aussi exhibé plusieurs fois des casquettes rouges portant l'inscription «Trump 2028», l'année de la prochaine élection présidentielle.

«Trump sera président en 2028»

L'une des hypothèses en vogue dans le monde trumpiste serait que le milliardaire de 79 ans se présente dans trois ans à la vice-présidence, et que l'actuel vice-président JD Vance soit de son côté candidat à la présidence. Dans ce scénario, en cas de victoire, JD Vance démissionnerait et serait automatiquement remplacé par Donald Trump.

A lire aussi
Gavin Newsom, l'ennemi de Trump envisage de prendre les rênes de la Maison Blanche
Un rival de poids
Cet ennemi de Trump se dit prêt à prendre les rênes de la Maison Blanche
La nouvelle ambassadrice de Trump débarque en Suisse incognito
Sa communication muselée
La nouvelle ambassadrice de Trump débarque en Suisse incognito

Celui-ci resterait ainsi à la Maison Blanche, contournant le 22ème amendement à la Constitution américaine qui prévoit que personne ne puisse être élu président plus de deux fois. «Trump sera président en 2028, les gens doivent se faire à cette idée», a dit récemment l'un des principaux idéologues du mouvement MAGA, Steve Bannon, au magazine The Economist.

«Il existe une stratégie» pour ce faire. Celle-ci sera dévoilée «en temps voulu», a insisté l'influenceur et ancien conseiller du président américain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus