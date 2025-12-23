Le ministère américain de la Justice a publié plus de 8000 documents sur l'affaire Epstein, ravivant les critiques démocrates. Ils incluent des vidéos et des images de 2019, tandis que l'opposition accuse l'exécutif de retarder la diffusion pour des raisons politiques.

AFP Agence France-Presse

Au moins 8000 nouveaux documents issus de l'enquête sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été publiés mardi par le ministère américain de la Justice, accusé par l'opposition démocrate de rétention d'informations pour la diffusion du dossier Epstein qu'elle juge trop lente.

Ces nouveaux fichiers contiennent notamment des centaines de vidéos ou audios, dont des images de surveillance de la cellule du criminel sexuel new-yorkais Jeffrey Epstein datant d'août 2019, quand il a été retrouvé mort, selon l'analyse de l'AFP. Le ministère de la justice a mis en ligne environ 11'000 liens avec des nouveaux documents, mais certains ne mènent à rien.

Le ministère était contraint par une loi de publier l'ensemble du dossier vendredi 19 décembre, dernier délai, mais dit avoir besoin de davantage de temps pour publier avec précaution le reste afin de protéger au mieux les victimes dont l'identité pourrait être dévoilées dans ces milliers de photos, vidéos et textes.

«Protéger les hommes riches»

L'opposition démocrate voit cependant dans ce retard une manoeuvre politique destinée à éviter la publication d'informations supposées compromettantes pour le président Donald Trump, qui apparaît sur des images aux côtés de Jeffrey Esptein. «C'est clairement une opération de dissimulation», a dénoncé lundi le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en soumettant une proposition de loi pour accentuer la pression sur le ministère qui, estime le sénateur, a «enfreint la loi» en n'ayant pas tout publié vendredi.

«Le ministère de la Justice doit arrêter de protéger les hommes riches et puissants qui n'ont pas été inculpés» dans cette affaire, a dénoncé de son côté lundi l'élu démocrate à l'origine de la loi, Ro Khanna, en demandant la publication de certaines pièces spécifiques du dossier.

La publication de ces documents, issus de l'enquête menée par les autorités américaines sur l'influent financier et criminel sexuel new-yorkais, mort en 2019 avant son procès, doivent aider à faire la lumière sur ses liens passés avec des personnalités de premier plan, dont le président républicain. Alors qu'il s'était dit, lors de sa campagne en 2024, d'accord pour rendre ces fichiers publics, Donald Trump a ensuite fait volte-face, dénonçant un «canular» instrumentalisé par les démocrates.

Sa base «MAGA», obsédée par ce scandale, s'était insurgée quand le ministère de la Justice avait annoncé à l'été n'avoir découvert aucun élément nouveau justifiant la publication de documents supplémentaires ou de nouvelles poursuites. Après des mois de révolte, le président a dû céder à la pression du Congrès, y compris d'élus républicains, promulguant en novembre une loi imposant à son gouvernement de publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession.