Le ministère américain de la Justice a entamé vendredi la publication de centaines de milliers de documents liés à l’affaire Epstein, après que Donald Trump repousse leur divulgation durant des mois. Mais tous les fichiers ne seront pas publiés simultanément.

Le ministère américain de la Justice a commencé à rendre public vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein après des mois de tergiversations de Donald Trump à ce sujet. Ces documents, issus de l'enquête menée par les autorités américaines sur l'influent financier et criminel sexuel new-yorkais, mort en 2019, doivent aider à faire la lumière sur ses liens passés avec des personnalités de premier plan, dont le président républicain.

Toutefois, peu avant la date limite, le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche a déclaré vendredi qu'une première portion du dossier, avec des centaines de milliers de documents, allait être publiée vendredi et des éléments supplémentaires «dans les prochaines semaines». Tous les documents ne seront donc pas publiés simultanément. Il a expliqué que chaque page publiée devait être conçue de manière à protéger l'identité des victimes. Il est donc fort possible que d'autres photos suivent.

Cette publication par étapes a suscité la colère du chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, qui a rappelé que la loi imposait au gouvernement de publier «TOUS les documents» vendredi. «Ce n'est rien d'autre qu'une opération de camouflage pour protéger Donald Trump de son passé peu reluisant», a-t-il tonné, accusant le gouvernement de «tout faire pour cacher la vérité». Un temps proche du financier avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours démenti avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

Des mois de pression

Alors qu'il avait fait campagne en 2024 en promettant une totale transparence, Donald Trump a rechigné pendant des mois à tenir sa promesse, finissant par qualifier l'affaire de «canular» instrumentalisé par l'opposition démocrate. Sa base «MAGA», obsédée par ce scandale, s'était insurgée quand le ministère de la Justice avait annoncé à l'été n'avoir découvert aucun élément nouveau justifiant la publication de documents supplémentaires ou de nouvelles poursuites.

Après des mois de révolte, le président a dû céder à la pression du Congrès, y compris d'élus républicains, promulguant en novembre une loi imposant à son gouvernement de publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession.

Clinton, Spacey, Jackson, Jagger

Les documents sont classés en plusieurs catégories: pièces judiciaires, divulgations effectuées en vertu de la loi sur la transparence des dossiers Epstein, documents publiés à la suite des demandes d’accès à l’information et documents soumis à la commission de surveillance de la Chambre des représentants en septembre.

Ils comprennent également des photos de personnalités de premier plan, comme l’ancien président américain Bill Clinton, ainsi que des photos de Kevin Spacey, Michael Jackson, Mick Jagger et de nombreuses autres personnalités. Sur l'une des photos, Bill Clinton prend un bain dans un jacuzzi en compagnie d'une autre personne. Une autre image montre un tableau de lui, avec des vêtements féminins. Pour rappel, l'ancien président avait fait l'objet d'une procédure de destitution en 1999 après l'affaire Lewinsky.

Un porte-parole de Bill Clinton réagit

Un porte-parole de Bill Clinton a critiqué le ministère américain de la Justice pour avoir publié les photos de l'ancien président. Angel Urena a écrit sur X qu'il existe deux groupes de personnes: celles qui ignoraient tout et ont rompu leurs liens avec Epstein avant que ses activités criminelles ne soient révélées, et celles qui ont maintenu leurs relations avec lui par la suite. «Nous appartenons au premier groupe», a-t-il écrit. «Aucune manœuvre dilatoire de la part des membres du second groupe ne changera cela», a-t-il ajouté.

Figure de la jet-set déchue

Figure de la jet-set new-yorkaise, Jeffrey Epstein est accusé d'avoir exploité sexuellement plus de mille jeunes femmes, dont des mineures. Cette affaire, révélée en 2019, a éclaboussé plusieurs célébrités dont il était proche, dont Andrew, le frère du roi Charles III incriminé par l'une des victimes mais qui clame son innocence.

La mort du financier en prison la même année avant son jugement, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour l'empêcher d'impliquer des élites qui auraient bénéficié de ses crimes. Son décès avait été classé comme un suicide par les autorités.

Portée incertaine

L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, est la seule personne à avoir été condamnée dans l'affaire. Todd Blanche, numéro deux du ministère de la Justice, a prévenu vendredi qu'il ne fallait pas s'attendre à de nouvelles inculpations.

Les documents pourraient néanmoins embarrasser des personnalités du monde des affaires, de la politique ou du spectacle qui gravitaient dans l'orbite du financier. La semaine dernière, des élus de l'opposition ont publié des photos sur lesquelles on voit Jeffrey Epstein en compagnie de l'ex-président démocrate Bill Clinton, d'entrepreneurs à succès comme Bill Gates ou Richard Branson, ou encore du cinéaste Woody Allen. Donald Trump y apparaît également, en compagnie de femmes au visage occulté.

Les documents pourraient également éclairer les raisons pour lesquelles les procureurs ont tardé à enclencher des poursuites à l'encontre du financier. Mais la portée des révélations potentielles reste incertaine, le ministère de la Justice ayant eu toute latitude pour caviarder les documents afin de protéger les victimes notamment.