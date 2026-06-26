DE
FR

Des démocrates extrême gauche?
Trump part en croisade contre le regain du «communisme»

Donald Trump s'attaque au «communisme» qu'il juge renaissant aux Etats-Unis. Vendredi à Washington, il a averti d'une menace pour la liberté et accusé les démocrates de virer «extrême gauche».
Publié: il y a 46 minutes
Donald Trump s'attaque au «communisme» qu'il juge renaissant aux Etats-Unis.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un «cancer» qui serait «la plus sérieuse menace» contre les Etats-Unis depuis leur fondation: à quelques mois de législatives cruciales, Donald Trump s'en est pris vendredi au regain supposé du «communisme» dans le pays.

A lire aussi
Trump menace la «gauche radicale» d’une répression sans précédent
Une répression sans précédent
Trump prépare un plan choc contre la «gauche radicale»
Trump accuse la gauche, mais l’extrême droite tue plus aux Etats-Unis
Violences politiques chiffrées
Trump accuse la gauche, mais l’extrême droite est bien plus meurtrière

Plusieurs candidats soutenus par le nouveau maire de New York Zohran Mamdani ont remporté des primaires démocrates dans la ville, démontrant un certain attrait des électeurs pour la gauche. L'édile a par ailleurs obtenu le gel des loyers pour environ un million de logements à New York.

Cela n'a pas échappé au président républicain, dont le parti craint un sévère revers en novembre lors des élections de mi-mandat, à cause du coût de la vie élevé. «Ce ne sont pas des sociaux-démocrates. Ce sont des communistes extrémistes et impies», a dit Donald Trump, qui s'exprimait à Washington devant les membres de la coalition évangélique «Religion et foi».

«Bureau de la foi»

«C'est la plus sérieuse menace contre notre pays depuis sa création», a-t-il dit, alors que les Etats-Unis commémorent cette année les 250 ans de leur Déclaration d'indépendance. Il a parlé d'un «cancer» menaçant à la fois la prospérité des Etats-Unis et la liberté de religion, et a jugé que le parti démocrate avait pris «un très fort virage à gauche».

Le milliardaire de 80 ans a plaisanté sur le fait que s'il le voulait, il pourrait lui-même devenir «le plus grand communiste de l'histoire» et par exemple dispenser les Américains de payer des loyers, mais que le pays serait réduit à la «misère» s'il choisissait cette voie.

Donald Trump s'est appuyé fortement sur la droite chrétienne pendant sa dernière campagne électorale et continue de le faire à la Maison Blanche, où il a créé un «bureau de la foi» et où il a organisé des séances de prière.


Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus