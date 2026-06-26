Trump part en croisade contre le regain du «communisme»

Donald Trump s'attaque au «communisme» qu'il juge renaissant aux Etats-Unis. Vendredi à Washington, il a averti d'une menace pour la liberté et accusé les démocrates de virer «extrême gauche».

AFP Agence France-Presse

Un «cancer» qui serait «la plus sérieuse menace» contre les Etats-Unis depuis leur fondation: à quelques mois de législatives cruciales, Donald Trump s'en est pris vendredi au regain supposé du «communisme» dans le pays.

Plusieurs candidats soutenus par le nouveau maire de New York Zohran Mamdani ont remporté des primaires démocrates dans la ville, démontrant un certain attrait des électeurs pour la gauche. L'édile a par ailleurs obtenu le gel des loyers pour environ un million de logements à New York.

Cela n'a pas échappé au président républicain, dont le parti craint un sévère revers en novembre lors des élections de mi-mandat, à cause du coût de la vie élevé. «Ce ne sont pas des sociaux-démocrates. Ce sont des communistes extrémistes et impies», a dit Donald Trump, qui s'exprimait à Washington devant les membres de la coalition évangélique «Religion et foi».

«Bureau de la foi»

«C'est la plus sérieuse menace contre notre pays depuis sa création», a-t-il dit, alors que les Etats-Unis commémorent cette année les 250 ans de leur Déclaration d'indépendance. Il a parlé d'un «cancer» menaçant à la fois la prospérité des Etats-Unis et la liberté de religion, et a jugé que le parti démocrate avait pris «un très fort virage à gauche».

Le milliardaire de 80 ans a plaisanté sur le fait que s'il le voulait, il pourrait lui-même devenir «le plus grand communiste de l'histoire» et par exemple dispenser les Américains de payer des loyers, mais que le pays serait réduit à la «misère» s'il choisissait cette voie.

Donald Trump s'est appuyé fortement sur la droite chrétienne pendant sa dernière campagne électorale et continue de le faire à la Maison Blanche, où il a créé un «bureau de la foi» et où il a organisé des séances de prière.



